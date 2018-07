Til den årlige Wuthering Heights-dag: »Folk ved jo godt, hvad der skal ske. Man kan se, at de har stået hjemme foran spejlet og øvet«

Det er et skørt syn midt på en lummer søndag. Vi er på Balders Plads på Nørrebro, og det er, som om vi har lavet en boble, hvor man må gøre, hvad man har lyst til. Det nyder alle. Efter vi har øvet og danset koreografien fra musikvideoen til den engelske sangerinde Kate Bushs ’Wuthering Heights’ i to timer, er der fri dans. Og der bliver virkelig danset. En ældre kvinde snurrer rundt i høj fart med en selfiestang i udstrakt arm. Hun skal have det hele med.

De to forgangne timer har nok ikke virket mindre skøre, hvis man kiggede forbi. Her har omkring 100 kjoleklædte mennesker i rødt opført den danske version af arrangementet ’The Most ’Wuthering Heights’ Day Ever’ – den mest ’Wuthering Heights’-agtige dag nogensinde.

Popsang inspireret af en romanklassiker

Kate Bushs pop-evergreen fra 1978 er noget så sjældent som en popsang inspireret af en romanklassiker – ’Stormfulde højder’ af den engelske forfatter Emily Brontë fra 1847. Og det giver særlig god mening at fejre den i år. Ikke kun fordi sangen i sig selv fylder 40. Det er nemlig også 200 år siden, Brontë blev født. Og så fylder Kate Bush 60.

De har tilfældigvis begge to fødselsdag 30. juli, hvor Cinemateket fejrer dem med en Kate Bush-hyldestkoncert med den engelske sanger Ana Silvera efterfulgt af en række visninger af diverse filmatiseringer af Brontës roman.

Derudover afholdes der denne sommer op mod 60 ’The Most ’Wuthering Heights’ Day Ever’ arrangementer i intet mindre end 24 lande.

Det er en hyldest til sangen ’Wuthering Heights’, men også tilKate Bush, til moderne dans, til det at være kvinde og til at have det sjovt.

Dansende fanfiction

Begivenheden minder om en slags fanfiction – en disciplin, der ellers primært foregår online, og som handler om at videreudvikle fiktive yndlingsuniverser. Af fans vel at mærke.

For det meste lægger det sig i forlængelse af litterære værker, men også tv-serier og film kan få en ny vinkel. Her kan fans få luftet fantasier om Harry Potters romance med vennen Ron Weasley eller konspirere omkring en alternativ fortsættelse af ’Twilight’. Alle har ret til at skrive yndlingsværket om i en ny retning, så det kan leve videre og vokse med sine fans.

Som vi står der, minder det det nærmest om en scene fra tv-serien ’The Handmaid’s Tale’

Og det er præcis sådan, det her føles. Som en slags levende fanfiction, hvor alle de tilstedeværende lader sangen, teksten og dansen leve videre på hver sin måde. Mig selv inklusive.

Efter mit teenageværelses stereoanlæg flød over med vrede numre som Sinéad O’Connors cover af Princes ’Nothing Compares 2 U’ og Alanis Morissettes ’You Oughta Know’, faldt jeg for den mere komplekse Bush, da jeg flyttede hjemmefra. ’Wuthering Heights’ er et nummer, jeg ofte vender tilbage til.

En YouTube-genereret steppebrand

Ideen med at genopføre ’Wuthering Heights’ begyndte, da kunstnergruppen Shambush med tre medlemmer i 2013 genopførte dansen, som Bush optræder med i videoen til ’Wuthering Heights’. Da de gentog det året efter, var det sammen med 200 ellevilde Bush-fans. Siden har fænomenet spredt sig som en global, YouTube-genereret steppebrand, og nu er der et utal af events. Også i København.

Eneste forudsætning for at kunne deltage i ’The Most ’Wuthering Heights’ Day Ever’ er, at man er klædt i rødt. Herfra går dagen i al sin enkelhed ud på, at fans genopfører Bushs legendariske dans. Beviset ligger i mange tilfælde tilgængeligt på YouTube.

Oprindelig blev der lavet to musikvideoer til ’Wuthering Heights’. De udkom begge i 1978, hvor Kate Bush var bare 20 år gammel.

Den første optaget i et studie med Bush i en hvid kjole rettet mod det engelske marked. Og en anden version til det amerikanske marked, hvor Bush danser rundt i en rød kjole i noget, der minder om diset efterårsvejr, på hvad der til forveksling ligner en flad dansk græsmark med nøgne træer i baggrunden – en reference til romanen, som sangen er baseret på. For det var hér, på de vindblæste marklandskaber et regnvådt sted i England, at romancen mellem Catherine og Heathcliff fandt sted i romanen – præcis som i Bushs sang.

En hyldest dag

Og det er – selvfølgelig – versionen med den røde kjole, vi skal hylde i dag på Balders Plads.

Klokken 11 begynder vi. Der er en doven stemning, for der har været jazzkoncerter på pladsen dagen før, så den eneste lyd er vedblivende koste, der fejer og fejer og fejer.

De små mobile barer er så småt begyndt at vågne op til dåd. Til en start er der foruroligende få røde skørter, men pludselig, helt ubemærket, sniger den ene røde kjole sig ind efter den anden. Inde på Røde Roses Kaffebar slanger en rød kø sig.

De er her. De skal bare lige tanke op.

Det emmer dog ikke ligefrem af tåget marklandskab på Balder Plads. Mere af solskin på stenbroen. Men det gør ikke noget. For det handler ikke om en korrekt genopførelse. Det handler om at føre sangen videre.

Michael Gaardsøe, der er med til at arrangere ’The Most ’Wuthering Heights’ Day Ever’, er imponeret over engagementet:

»Folk ved jo godt, hvad der skal ske. Man kan se, at de har stået hjemme foran spejlet og øvet. Hvis det går galt, så er det meningen«, siger han.

Man kan købe et ’Wuthering Heights’-outfit bestående af en rød kjole syet efter den, Kate Bush bærer i musikvideoen. Dertil er der et sort bånd til at binde i livet, en blomsterchoker til halsen og en blomst til håret, fortæller en kvinde mig, men hun retter sin paryk til.

»Puh, den bliver for varm at have på«, udbryder hun og bliver enig med sig selv om, at parykken først kommer på, når dansen skal filmes. De fleste er nu bare iført, hvad den inderste hylde i tøjskabet kunne byde på af diverse røde gevandter.

Foto: Janus Engel/FREELANCE Der var sus i skørterne, da den dansende fanfiction kastede rundt med deres røde kjoler til sangen ’Wuthering Heights’ .

En brutal og lidenskabelig historie

I Emily Brontës roman adopteres den forældreløse Heathcliff af den jævnaldrende Catherines familie. De to forelsker sig, men det er ikke en klassisk kærlighedshistorie, hvor de gode vinder over de onde til sidst. Her er ikke nogen helte, der optræder hjerteligt eller nobelt, men et persongalleri, der er drevet af grådighed, drifter og fremfor alt lidenskab. Ikke udpræget sympatiske karaktertræk, men derimod ret menneskelige, hvis man spørger Ditte Ernskov Christensen. Hun er en af hovedkræfterne bag den danske udgave af ’The Most ’Wuthering Heights’ Day Ever’.

»Det er en brutal og lidenskabelig historie. Det handler om en kvinde, der hjemsøger en mand, der har været ond ved hende. Og hun har været ond mod ham. Det er en grim historie, men den viser, hvad kærlighed også er«, siger hun. Det står lidt i modsætning til stemningen i dag.

»Der er også noget sjovt i, at det er en grim historie, og så at arrangementet her bare er så glædesfyldt. Jeg kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen«, siger hun.

Men at hun har ret i det med det glædesfyldte, understreger en af deltagerne, Lulu Marie på 47. Hun har været med før og ved godt, hvad hun kan forvente:

»Jeg elsker Kate Bush, og jeg var med første gang i 2016 på Refshaleøen, og der var så meget kærlighed, selv om jeg ikke kendte nogen. Jeg er med i en syklub, der hedder Syklubben fra Helvede, hvor vi hører al slags musik. Det kan være alt fra Maria Callas til Public Enemy, men Kate Bush kan vi alle sammen lide«.

Ifølge hende er grunden til sangens ikoniske status meget simpel. Den er vanvittig god:

»Det er en evergreen. Det er bare en virkelig god sang. Den er godt produceret, hun har en god stemme, og koreografien er god, selv om den er lidt svær, så jeg har øvet mig lidt«.

Tid til at lære de forbudte trin

Det er den politiske kunstner og danser Tanja Bjørn Zabell fra Christiania, der byder velkommen. Hun er en slags guide gennem dagen sammen med Dud Muurmand, der er danseinstruktør, og skal lære os »de forbudte trin«, som Tanja Bjørn Zabell kalder dem.

Vi varmer op med musik, der var på top-50-hitlisten i England i marts 1978. Lige der, hvor ’Wuthering Heights’ sneg sig ind på hitlisten og lå nummer 1 i fire uger. Det er »en lidt skizofren spilleliste« siger dagens musikansvarlige, dj Walkerellah, og fyrer den af.

Blandt deltagerne er børn, unge, vokse og ældre. Mænd og kvinder. Og alt imellem.

På spørgsmålet om, hvorfor de er her, møder man mange forskellige svar. På en træpalle sidder Mette og Ane på 57 år. De har hørt Kate Bush i deres ungdom og er her, fordi de elsker nummeret, men også fordi de godt kan lide at danse og klæde sig ud. De synes, det er en sjov måde at hylde hende på.

»Kate Bush betyder noget for os, for hun var et ikon, da vi var unge. Vi hørte hende f.eks. ude på Bakken. Hun er enormt fascinerende. Der er noget specielt over hendes stemme, og der er noget hekseagtigt over hende, som vi godt kan lide. Hun taler ind i kvindekampen med teksten«.

Kvindekamp eller ej. Bushs nummer handler i hvert fald om, hvordan kærligheden også kan være vægelsindet – og fuld af had og afsavn. Jalousi er i hvert fald et gennemgående tema i teksten, hvor Cathy hjemsøger Heathcliff ved at stå uden for en vindue. Og det er dét, vi skal danse: »How could you leave me / When I needed to possess you? / I hated you ... I loved you too«.

Foto: Janus Engel Bushs nummer handler i om, hvordan kærligheden også kan være vægelsindet – og fuld af had og afsavn. Og jalousi er et gennemgående tema i teksten.

Tanja Bjørn Zabells stemme er hæs og energisk. »Det handler om attituden«, siger hun.

Men de fleste er her for at have det sjovt. F.eks. Jakob på 27 år. Han forklarer:

»Jeg har en veninde, som var med til arrangementet for et par år siden. Da jeg så eventen på Facebook, tænkte jeg, at det var jeg nødt til at deltage i. Jeg kan godt lide Kate Bush, men jeg er mest med, fordi det er et meget smukt arrangement med alle de røde kjoler«, forklarer han, der også selv er iført en rød kjole.

Højt tempo og svære trin

Før vi danser igennem, skal vi øve. Først på knæ. Den højre arm op og bagover. Så skal ansigtet drejes skarpt til højre. Vi rejser os alle sammen, og inden længe er vi ved omkvædet, og her er det virkelig svært.

Vi skal have spredte ben og nærmest en slags meget bred squat, hvorfra højre arm og ben skal føres hen over det venstre ben og op. Jeg forstår aldrig helt, hvad jeg skal gøre med hænderne. Men vi ender ud i en stilling, hvor benene samles, og hænderne lægges på modsatte skulder. Lidt som hvis man skal illustrere, at man fryser.

Jeg har ikke meget erfaring med hverken fanfiction eller koreograferet dans. Det mærkes. Hjemmefra har jeg mest øvet teksten. Det viser sig at være en stor fejl. Man har slet ikke tid til at synge med, når hele koreografien skal med. Det hele ser utvivlsomt en anelse ubehjælpsomt ud, men det føles godt.

Som noget fra 'Handmaid's Tale'

Oppe på scenen guider Dud Muurmand, mens Tanja Bjørn Zabell kommenterer i et væk.

»Jo jo, I kan sagtens gå bagover. I skal bare være sikre på, at I kan komme op igen«, griner de om trinet, hvor man simpelthen læner sig bagover og lader den ene hånd hvile på jorden.

Som vi står der, minder det det nærmest om en scene fra tv-serien ’The Handmaid’s Tale’. De røde kjoler blafrer i vinden, men her er ingen hvide kyser, og den røde farve symboliserer ikke stigmatisering og genkendelighed, men derimod kvindelighed.

Da vi danser sangen igennem uden pauser, bryder solen igennem, og det bliver en varm affære. Håret bliver sat op, og kjolerne skal luftes. Men mest af alt har folk det sjovt. Alle lever sig ind i dansen. Nogle kan koreografien, andre freestyler. Vi danser hele sangen to gange, og folk jubler. Vi har efterhånden også fået et kæmpestort publikum på, som både optager video og tager billeder.

Der er hverken efterår eller marklandskab at finde på Balders Plads, men cirka 100 Kate Bush-fans, der sammen med andre Bush-entusiaster verden rundt fører et af tidens største popnumre videre til et nyt liv – fra den engelske hede til YouTube.

Sangen iltes af fans anno 2018, og det klæder alle involverede.

’Wuthering Heights: Ana Silvera-koncert med Kate Bush-tribute’.30. juli kl. 18. Cinemateket, Kbh. K.

Filmvisninger af diverse ’Wuthering Heights’-filmatiseringer.30. juli-25. aug. Cinemateket, Kbh. K.

Læs mere om titler, datoer og tider på: www.dfi.dk/cinemateket