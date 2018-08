Claus Meyer er vendt hjem: På Frederiksberg føler man næsten, at man bor på landet, selv om det kun er et stenkast fra København

Du har været væk fra København længe, men er flyttet hjem for nylig. Hvor bor du?

»Frederiksberg«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»Jeg kan godt lide parkerne og indkøbsmulighederne. Vi bor tæt på Gammel Kongevej, hvor man kan få det meste. Der er også mange fredelige kvarterer, hvor man næsten føler, man bor på landet, selv om det kun er et stenkast fra København«.

Hvorfor flyttede du tilbage til København?

»Vi skulle bo to år i New York, men endte så med at være der tre. København har været vores hjem hele livet, så det har hele tiden været planen at skulle tilbage.

Hvad har du savnet ved København, mens du har boet i New York?

»Set i forhold til New York har vi savnet Københavns landlige stemning. Hvis du finder en asfaltbelagt plads med fire træer i New York, kalder de det en park. Selv er jeg født på landet, så jeg har helt klart savnet parkerne, åndehullerne som Landbohøjskolens Have, Frederiksberg Have, Søndermarken . Men allermest følelsen af at høre til et sted«.

Hvad hader du ved København?

»Der er rigtig meget byggeri i forbindelse med den nye metro. Gaderne ser smadrede ud, og man kan kun køre den ene vej. Det er lidt irriterende, men nok noget, vi må vænne os til«.

»Der er kommet lidt for mange kædeforretninger på Frederiksberg i løbet af de seneste fem år. Det er jeg ikke kæmpefan af. Jeg kan bedst lide lidt mere personlige forretninger, der har noget på hjerte, som ikke kommer fra et kædekontor. Det er ikke noget, der ødelægger mit liv eller min dag. Men det gør den bydel en smule upersonlig og mindre charmerende«.

Hvor går du hen og spiser?

»Det skal vi til at finde ud af. Der er sket så meget på madscenen herhjemme alene de seneste tre år. Jeg har ikke et godt svar. Vi har selv en restaurant, der hedder Radio nede ved Radiohuset, men der kan vi jo ikke spise hele tiden. Så vi glæder os til at finde ud af, hvor vi skal spise. Der åbner jo nærmest en restaurant om dagen«.

Hvad for noget mad kigger I efter, når I leder efter en restaurant?

»Når man har brugt så meget tid i michelinverdenen, som jeg har, går der noget tid imellem, at man går derhen og spiser i sin fritid. Tit har vi også børnene med ude at spise. Så vi ender mange gange med at spise noget, som er etnisk, eller noget, som er under radaren. Noget som gør, at man føler sig uden for rampelyset, lidt som at være i provinsen – at føle en fredfyldthed i momentet. Allerhelst lokale steder, som ikke er alt for overhypede«.

Har du et stamsted?

»Nej. Jeg har haft små børn i mange år. Det ville nærliggende at sige Meyers Deli, selv om det også er lidt patetisk. Det er et lidt absurd svar, men det er jo der, vi som familie er kommet mest. Nu skal vi tilbage og genopdage Frederiksberg og byen. Vi venter spændt på at finde ud af, hvad der kan blive vores nye stamsted«.

Hvad gør dig stolt over København?

»Hele den gastronomiske opblomstring og den fine byudvikling, som har fundet sted de seneste år. Refshaleøen, Nordhavnen – hele havneområdet, der bliver bygget mange interessante ting«.