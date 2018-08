Gina Jaqueline: »Man skal ikke længere end til Valby, så sidder folk i toget og spiser chips. Det er så ulækkert, og åbenbart helt normalt. De gør det uden at skamme sig«

Hvor bor du?

»Jeg bor i starten af Nordvest i min egen lejlighed, hvor jeg har boet i næsten ti år, men jeg er født på Vesterbro«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»Nordvest er nice, fordi folk er mere seje, end de er smarte. Café Miklagaard, som vi sidder på, er også en af de første cafeer, der er kommet herude. De har god is, men der er virkelig stor forskel på folk, som bor på Vesterbro, og så folk fra Nordvest«.

Hvor går du hen og spiser?

»I en lang periode er jeg kommet meget på Bistro Bohème, men i øjeblikket elsker jeg at spise på Manfreds i Jægerborgsgade. De har en masse små, spændende retter, og det er nemt at overskue. Meget af det er vegetarisk, som jeg elsker«.

»Sea by Kiin Kiin er også fantastisk. I en hurtig vending tager jeg måske på Oysters & Grill, lækker mad til en god pris, men man kan så diskutere indretningen«.

Hvad gør dig stolt over København?

»Det er sejt, at så mange spiser økologisk og vegansk. Det gør jeg selv meget uden at være fanatisk, men jeg spiser virkelig lidt kød. Veganske retter smager tit bedre end kødretter, for eksempel hvis jeg er ude at spise indisk. Der smager vegetarretterne vildt lækkert, mens kødretterne er lidt ulækre«.

Hvor finder du allermest ro?

»Istedgade. Det er min barndomsgade, jeg har gået der hver dag og er kommet meget i Vesterbro Ungdomsgård. Alle mine venner plejede at bo i kvarteret. På en eller anden måde føler jeg mig mest tryg oppe i enden ved narkomanerne«.

»I modsætning til Rådhuspladsen har jeg aldrig fornemmelsen af, at der på Istedgade vil komme én løbende og snuppe min taske. Narkomanerne passer sig selv, de har beefs indbyrdes over 100 kroner, men de tager ikke folks ting«.

Man skal ikke længere end til Valby, så sidder folk i toget og spiser chips

Hvad hader du ved København?

»Jeg ville hade København, hvis jeg kom som turist. De steder, man finder eller går forbi i centrum, er som Heidi’s Bierbar. Der er virkelig mange sure steder i den del af København, hvor jeg tænker ’oh my god, bliver der overhovedet gjort rent, og hvordan løber det rundt?’ ... «

»Er Valby egentlig København? For det bryder jeg mig virkelig ikke om. Det er ikke for at være snobbet, men Valby er en utrolig stor kontrast til København. Alt er så råt og borgerligt på en rigtig røvsyg måde. Et stop med S-toget, og så er det en helt anden verden. Man skal ikke længere end til Valby, så sidder folk i toget og spiser chips. Det er så ulækkert, og åbenbart helt normalt. De gør det uden at skamme sig«.

Er der andet ved København, som irriterer dig?

»Ja, typerne på KEA (Københavns Erhvervsakademi, red.). Det er, som om de får en manual, som indeholder udpenslede forklaringer om, hvordan du skal netværke og bruge alle de mennesker, du kender. Det er åbenbart sådan, du bliver til noget. Og jeg tænker bare ’are you fucking serious?’«.

Hvad ville du vise du udenlandske gæster?

»Nimb. Der er så lækkert, og man bliver i så godt humør af at være tæt på Tivoli. Efter vi har spist, ville jeg tage dem med på Christiania. Det elsker jeg, selv om det er to vidt forskellige verdener. Men jeg har også hundrede gange taget en taxa fra D’Angleterre til Floss«.