Historisk københavnsk værtshus bukker under for presset og lukker efter 300 år Én af hovedstadens ældste vandhuller bukker under for presset og lukker efter 300 år. Stjerneadvokat har købt ejendommen og ingen ved, hvad der nu kommer til at ske i de brune lokaler.

Det brune værtshus kæmper en brav kamp for sin overlevelse. Den har i generationer spillet rollen som en forlængelse af dagligstuen, rammen for en enkelt fyraftensbajer eller åstedet for en broget bytur, som aldrig behøver at ende. Men efterhånden må flere gribe efter lommetørklædet i habitjakken og snøfte en ekstra gang. Den københavnske ledestjerne, værtshuset Skindbuksen fra 1728, lukker. Ejendomsspekulanter har overtaget matriklen. Konflikt med stjerneadvokat I 300 år har værtshuset ligget ved siden af Hviids Vinstue på Lille Kongensgade, en ældgammel duo, som har serveret kælderkolde pilsnere for mange generationer gennem tiden. Men nu er det slut. De to værtshuse har i en lang periode været i konflikt med advokat Claus Bendtsen, som tidligere har erhvervet sig flere lejligheder i ejendommen. Længe har de stået for presset, men forleden dag bukkede Skindbuksen under og blev solgt til ejendomsspekulanten. Kultur truet Som en af Københavns ældste beværtninger, en næsten urokkelig institution, står det klart, at byens bodegakultur er truet. Og der er mange ildsjæle, som går forrest i kampen for bevarelsen af den københavnske lokalkultur. En af dem er Allan Mylius Thomsen, byhistoriker og tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten, og han udtaler sig om lukningen til Munchies: »Når der sker sådan noget, som der netop er sket med Skindbuksen, så er det for mig at se primært et udtryk for kortsigtet og historieløs profit«, fortæller Allan Mylius Thomsen og fortsætter: »De ting, der gør København så dejlig, er i fare for at forsvinde. Originaliteten og specialiteten går tabt i konform internationalisme«. Den lyse digters alter Fremtiden for det brune værtshus er endnu usikker. Ingen ved, om det stadig skal servere øl for sine stamgæster i selskab med lokalets historiske dekorationer. Interiøret byder blandt andet på et hav af tegninger, malerier og fotos, og de hænger så tæt, at kunsten vandrer fra væg til loft. Nogle af billederne forestiller gamle stamkunder som Jens August Schade, kaldet den lyse digter og optaget i Kulturministeriets Kulturkanon, der har sit eget lille alter på værtshuset. Han er blandt kendt for romanen 'Mennesker mødes og sød musik opstår i hjertet'. Men tilbage på Skindbuksen er musikken slukket, og »sidste udskænkning« er måske råbt en allersidste gang.