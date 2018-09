Komiker Ruben Søltoft om at flytte til Nørrebro: »Mine forældre er stadig oppe at køre over, at jeg ikke er død endnu«

»Min daværende kæreste og jeg har lige fået den famøse myreret på Noma. Vi er på deres dejlige vinmenu, får et nyt glas til retten, og så siger min kæreste: »Er det meningen, at der skal være en bænkebider i vinen?«. Jeg svarer, at det ved jeg ikke, og tænker, hvorfor har jeg ikke fået en? Så hev vi en tjener hen helt undskyldende og spurgte, om det var meningen. Han tager så glasset op, undskylder og siger nej, og henter et nyt glas. Det er fedt, at det er det eneste sted i verden, man ville være i tvivl. Alle andre steder havde man med det samme været rasende«.

Ud over bænkebideren, hvor finder du eventyr i København?

»Jeg føler stadig ikke, jeg kender København vanvittigt godt. Så det er mest, når folk tager mig under armen. Jeg elsker en tur på restaurant Palægade efterfulgt af en tivolitur med nogle kolleger; det gør vi en gang om året. Jeg er også glad for Frederiksberg Have. Ellers er det primært det her hood, Nørrebro, Assistens Kirkegård og Blågårdsgade, et skønt sted at få øl. Ravnsborggade og Rantzausgade kommer jeg også meget. Der har jeg siddet meget«.

Hvornår bliver København for københavnsk?

»Jeg er tit i chok over priser, for det er jo bare danskvand. Der er jeg nok meget jysk, for hvis du bestiller en mellem danskvand i Aalborg, så får du en liter danskvand for ingen penge, og du må for guds skyld aldrig bestille en stor. Alt er kæmpe i modsætning til København«.