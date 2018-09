Teaterdirektør Kasper Holten: »Jeg så en stor italiensk familie cykle rundt ude på Holmen for nylig. Det virkede livsfarligt«

Hvor bor du?

»Jeg bor på Rosenvængets Allé på Østerbro. Det er lige bag Trianglen og Nordre Frihavnsgade og i nærheden af det område, hvor jeg også voksede op. Det er meget dejligt, for der er masser af børnefamilier, og man er tæt på byen. Efter at have boet i London i seks år kommer man let til at sammenligne de to byer, og en ting er helt sikkert: Man kunne ikke bo sådan her i London«.

Har København ændret sig, mens du var væk?

»Der er kommet flere turister. Det er jo dejligt, selv om de kan fylde meget i gadebilledet. Jeg er ikke stensikker på, at det er godt for trafiksikkerheden, at mange af dem beslutter sig for, at de skal ud og cykle.

Jeg så en stor italiensk familie cykle rundt ude på Holmen for nylig. Det var tydeligt, at flere af dem aldrig havde siddet på en cykel før. Det virkede livsfarligt«.

Hvorfor skulle vi mødes her ved Gamle Scene på Kongens Nytorv?

»Det er min nye arbejdsplads, men det er også mit kunstneriske barndomshjem. Det var her, jeg så min første opera, da jeg var ni år gammel. Det er en smuk og meget harmonisk bygning. Den har en sjæl med sig. Det er nationens festplads, et hus for alle«.

Hvad kendetegner København?

»En fysisk åbenhed. Vi er jo lige ved vandet, og luften fra havet og udsigten er dejlig. I det hele taget er byen åben, for der er ikke særlig mange høje bygninger. København har også et specielt tusmørke over sig, fordi vi ikke belyser bygningerne. Det gør man f.eks. i Frankrig, hvor man har lys på facaderne.

I København er der mere hyggebelysning. Det tusmørke synes jeg ikke, man ser særlig mange andre steder«.

Har du et stamsted?

»Stamsteder afhænger i sagens natur lidt af, hvor man bor. LêLê på Østerbrogade er et godt sted. Også til takeaway om aftenen. Hvis jeg skal ud og spise frokost, så er restaurant Palægade god. I fremtiden bliver det nok Det Kongelige Teaters kantine«.

Hvad gør dig stolt over København?

»Det må være livskvaliteten. Jeg synes, den er højere end mange andre steder. Byen har meget at byde på. Gastronomisk er den fantastisk. Og samtidig er den ikke så stor, at man drukner«.

Hvornår får du lyst til at flytte fra København?

»Iet lille samfund er der nogle gange lavt til loftet. I min branche er det ofte de samme mennesker, jeg arbejder med igen og igen. Det bliver en lille landsby. Så skal man huske at komme ud i verden og se andre måder at gøre tingene på, for der kan være en rigdom i forskelligheden. Men grundlæggende er jeg faktisk ret forelsket i København«.

Når du får udenlandske gæster på besøg, hvad viser du dem så?

»Jeg vil vise dem nogle af de kulturinstitutioner, som byen skal være stolt over, og som formår at blive ved med at gentænke sig selv. F.eks. Statens Museum for Kunst.

Det er et skønt sted med en spændende samling og gode særudstillinger. Og så skal vi ud og spise. F.eks. på den nyåbnede Wilhelm ved Kunsthallen Nikolaj, men der er jo uanede muligheder på den front.

Vi har årskort til Tivoli, og mine børn behøver ikke plage ret meget, før vi tager en tur derind. Der vil jeg også invitere gæster ind«.

Hvis du kunne fjerne noget, hvad skulle det så være?

»Metrobyggeriet, men det sker jo heldigvis helt af sig selv. Kalvebod Brygge er måske ikke det mest vellykkede sted i byen, men alligevel er der også en kvalitet i forskelligheden. Det kan jo ikke være kønt det hele. Det må godt rive og flå«.