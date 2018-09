Skuespiller Mette Horn: »Kultorvet var fantastisk engang. Nu er det røvsygt«

Hvis du skulle give københavnerne en opsang, hvad ville du sige?

»At det er sindssygt dårligt stil at smide så meget affald. Det er for griset. Folk er enormt dårlige til at tage skraldet med sig efter en dejlig aften. Det er jeg sgu lidt forskrækket over. At man nærmest leger Roskilde Festival. Hvad sker der?«.

Er der cafeer, barer eller restauranter i byen, du aldrig vil sætte dine ben i?

»Det skal ikke blive for fint eller for smart, så bliver jeg stresset. Kong Hans er jo en oplevelse at prøve, men jeg ville aldrig komme igen. Jeg var ret højt oppe i alderen, før jeg lærte, at man kan snakke med sit bestik og signalere, at man er halvt eller helfærdig alt efter, hvordan man lægger sin kniv og gaffel. Den slags giver mig jeg susen for ørerne, og så kan jeg ikke smage noget«.

Har du et godt råd til, hvad man skal opleve i København?

»Jeg vil anbefale at man tager sig nogle driveture igennem byen. At man tager en lørdag og bare går igennem København og går ind ad de døre, der er åbne, sætter sig nye steder og kigger op i luften og husker at fortælle sine børn om de bygninger, man går forbi«.