Oplev Bisse på de skrå brædder: »Jeg vil gå ind og give den fuld gas, og jeg går selvfølgelig efter tre point - en sejr på lørdag« På lørdag kan man opleve den danske musiker Bisse på Betty Nansen Teatret, når han optræder med et nyt koncertformat, der instrueres af teatrets kunstneriske leder Elisa Kragerup.

Hvis man kender til Bisse, ved man, at han er en teatralsk type. Både i musik og sceneoptræden.

Men på lørdag er alligevel første gang, man kan opleve den danske sangskriver Thorbjørn Radisch Bredkjær på de skrå brædder sådan for alvor.

Det sker under titlen 'Bisse Iscenesat' - et nyt koncertformat arrangeret i et samarbejde mellem Roskilde Festival og Betty Nansen Teatret. I al sin enkelhed er der tale om en parring af en normal koncert og en teaterforestilling. Helt præcis forestillingen 'Orlando', der for tiden ruller på teatret på Frederiksberg.

Helt normalt bliver det nok næppe, selv om Bisse vil synge og spille egne sange, som han plejer.

»Det bliver Bisse The Musical!«, siger Thorbjørn Radisch Bredkjær.

»Der kommer til at være et kæmpestort spejl fra forestillingen, måske nogle konfettikanoner og dansepiger. Jeg har også overvejet bøjlemikrofon, men det gik ikke særlig godt på Tinderbox med den. Så jeg tror vi dropper den nu her«, fortæller sangeren.

For tiden holder han koncertpause, men på lørdag vil han som den første i en række lægge sit kunstneriske udtryk i hænderne på instruktøren Elisa Kragerup for en enkelt aften.

»Jeg synes, det var en sjov idé. Og havde det været en almindelig koncert, havde jeg ikke sagt ja«, siger Thorbjørn Radisch Bredkjær, som tidligere har sagt nej til roller, fordi han i egne øjne er en utroligt dårlig skuespiller - »lidt ligesom Björk«. Han lever sig - som hende - for meget ind i rollen, siger han.

Alligevel har teatret luret i kulissen i nogle år.

»Jeg har drømt om teater og skuespil siden 9. klasse, hvor jeg prøvede at komme i teaterpraktik. I stedet kom jeg i praktik hos Ritt Bjerregaard. Men politik er jo også en slags teater«.

Album på vej

Ligesom Bisse er kendt for at maje sig flamboyant ud til sine koncerter med læbestift, fjerboa og kjole, udforsker forestillingen 'Orlando' grænselandet mellem mand og kvinde.

Forlægget, Virginia Woolfs roman af samme navn, handler om en engelsk adelsmand, der rejser gennem tiden og transformeres fra mand til kvinde og tilbage igen et par gange. En nærmest Bisse'sk rolle. Det er som om, det konforme bare er en for tynd kop te for sangeren.

Er du simpelthen træt af at spille almindelige koncerter?

»Nej, men altså vi har spillet ret meget, og så skal jeg også have lavet en nyt album – der er jo ved at være gået et halvt år siden sidst. Det er bare lidt hårdt at turnere og lave album samtidig. Så jeg holder en rigtig god lang efterårsferie efter det her«.

Men før sangeren kan give sig hen til sit midlertidige otium, ser han frem til at sejre på scenegulvet.

»Jeg glæder mig så meget!«, siger Thorbjørn Radisch Bredkjær, »jeg vil gå ind og give den fuld gas, og jeg går selvfølgelig efter tre point - en sejr på lørdag«.

»Men hvis der er nogen, der vil vide, hvad der helt præcist kommer til at ske, må de komme og opleve det selv til min … min omklædningsrumrejse«.

Betty X Roskilde: Bisse Iscenesat. Bette Nansen Teatret. Lørdag 29. september kl. 20.00. Billetter: 195 kr.