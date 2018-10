Skuespiller Rasmus Botoft om sit København: »Da jeg var barn, badede vi i havnen og havde benzinskjolder på huden«

Hvor bor du?

»Jeg bor på Enghave Plads, og det har jeg gjort i 12 år. Det er et meget børnevenligt sted. Det er lidt ligesom en landsby, hvor jeg kender enormt mange. De sidste par måneder, hvor jeg har arbejdet på Nørrebro, har jeg lagt mærke til, at den bydel har en helt anden puls, meget mere hektisk og hipt«.

Hvor finder du eventyr i København?

»Københavns Havn er fantastisk, og det er dens historie også, selvom al industrien er væk nu. Jeg elsker vandet, og vi skal passe på det. Jeg har et helt særligt forhold til stedet, fordi jeg har roet hele min ungdom i Amager Ro- og Kajakklub. Også før havnen blev ren. Da jeg var barn, badede vi i havnen og havde benzinskjolder på huden, når vi kom op. Og nogle gange olie mellem tæerne. Vi badede der alligevel. Nu synes jeg, det er fantastisk, at den er blevet ren, selv om den er fyldt med colibakterier indimellem«.

Hvor bader du nu?

»Jeg har været medlem af Helgoland, siden jeg var 15 år, og har vinterbadet i mange år. Man bliver afhængig af det. Man forstår det først, når man har prøvet det. Så kommer man over på den anden side. Jeg bader også ved Fisketorvet. Og i Bavnehøj Friluftsbad og Sneglen i Kastrup«.

Hvis du havde en bulldozer, hvad ville du så fjerne?

»Den nye Carlsberg-by. Hele lortet. Man havde en utrolig mulighed for at lave en ny bydel midt i byen på toppen af en bakke med udsigt ud over det hele. Man havde gang i noget virkelig godt med Dansehallerne, arkitektfirmaer og kunstnere. Så smed man dem alle sammen ud og byggede nyt i stedet. Det er en skandale. Carlsbergsfondet bør overveje, om de har nogen relevans længere. De har stået for så meget kultur og bevaring, og så bygger de det der, der lugter af, at de skal hive penge hjem«.

Hvor keder du dig?

»Når jeg kigger på Bohrs Tårn. Det ligner et Stasi-overvågningstårn fra DDR. Det er ikke, hvad København har brug for. Rygterne siger, der kommer otte af dem. Man kan ikke acceptere det inde i sit hoved. Den der ensretning, som foregår i alle storbyer lige nu, synes jeg også er ærgerlig. Det er de samme butikker og madkæder. Det fede ved at rejse er jo, at der er andre tilbud. Den globale ensretning er kedelig«.

Hvad gør dig stolt over at bo i København?

»Det er en utrolig smuk, mangfoldig og åben by. Det er derfor, der er så mange turister, tror jeg. Den er nem at færdes i. Den er overskuelig«.

Hvad vil du lave en dag med familien?

»Ud over min kone og søn skal også min bror og søster og deres familie med. Vi skal ud med miljøkajakken, hvor man låner kajakker gratis. Til gengæld skal man indsamle skrald, der ligger i vandet. Bagefter kunne vi tage i Copenhagen Contemporary, på SMK eller Charlottenborg. Det er fedt at være så mange afsted, for så kan man snakke og diskutere, hvad man ser. Til sidst skal vi slutte af med dejlig mad«.

Hvorfor skulle vi mødes her på boldbanerne?

»Jeg kommer meget i Vestia Boldklub i Bavnehøj Idrætsanlæg, fordi min søn spiller fodbold her. Jeg er træner og holdleder. Det er gået op for mig, hvor meget i vores samfund der er bygget på frivillighed. Det er ret vildt. Der er ingen, der får løn, så hvis der ikke er nogle forældre, der engagerer sig, så er der ikke noget hold«.