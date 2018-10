Interview med indiestjernerne i Beach House: »Som kreativ kæmper man konstant for at holde kontrollen væk fra dem, der forsøger at udnytte en«

For 10 år siden en kold mandag aften i december spillede to generte amerikanere sidst i 20’erne en koncert for et halvtomt Lille Vega.

De kaldte sig Beach House, og duoen fra Baltimore havde netop udgivet sit andet album, ’Devotion’, og nogle få musikbloggere havde forelsket sig i deres skrabede, spøgelsesagtige drømmepop.

Selv var de ikke helt sikre på, hvordan de skulle skrue en god koncert sammen. Det meste af koncerten havde de lukkede øjnene og ansigterne gemt bag deres lange hår. Håret tilhørte Victoria Legrand og Alex Scally.

Blå bog Beach House, Maryland, dannet 2004 Har udgivet syv album og givet mere end 830 koncerter Victoria Legrand – sang, keyboard, guitar og bas Alex Scally – guitar, keyboard, kor

Dette forår udgav Beach House sit syvende album, ’7’. Victoria Legrand og Alex Scally er i mellemtiden blevet efterspurgte indiestjerner, der snildt kan garantere, at der bliver udsolgt, når de gæster selv store spillesteder. Album som ’Bloom’ (2012) og ’Teen Dream’ (2010) står som nogle af de mest mindeværdige fra indierockens storhedsperiode i slutningen af 00’erne og starten af 10’erne.

Og det lader til, at hverken fans eller anmeldere er blevet trætte af Beach House. Herhjemme har ’7’ scoret 5 stjerner eller hjerter i både Politiken, Soundvenue og Gaffa, og tirsdag giver duoen en udsolgt koncert i Den Grå Hal i København.

Da Ibyen møder musikerne på et hotel i København, foregår det tilbage i marts som led i en stramt styret pr-turné. Victoria Legrand og Alex Scally sidder i et højloftet rum med indendørs pool og strandbar med palmer og loungemusik og slyngplanter hængende fra loftet.

Når de sidder her, er det, som om Beach House er blevet placeret i en luksuslomme, de ikke selv regnede med at havne i.

»Hvis jeg skal være ærlig, forstår jeg heller ikke, hvordan alt det her er sket«, siger duoens ene halvdel, Alex Scally.

Han er klædt i en sort trøje, hvis hætte er trukket op over det krøllede hår, selv om temperaturen og luftfugtigheden i poolrummet nærmer sig tropiske tilstande. Ved siden af ham sidder Victoria Legrand – også klædt helt i sort. For det meste kigger de begge ned i skødet, mens de snakker, så hvis jeg ikke holder stædigt fast i hvert eneste blik, de sender, kan jeg lige så godt glemme at få øjenkontakt med dem. På den måde ligner de stadig det band, der spillede på Lille Vega for 10 år siden.

Nogle gange skal man gøre tingene svære for sig selv, før det bliver godt i det lange løb Victoria Legrand

Som det ofte sker, når lytterskaren bliver større og større, begynder flere og flere at blande sig i måden, man er band på. Og når man godt kan lide at have travlt, har man ikke tid til at reflektere undervejs, fortæller Victoria Legrand.

»Det er sådan, vi voksede fra små til store spillesteder. Det er ikke noget, vi har planlagt, og vi har egentlig heller ikke ønsket det. Det betyder også, at der har været tidspunkter, hvor vi ikke har brudt os om, hvordan vores band blev håndteret«, siger Alex Scally.

I forbindelse med sin seneste udgivelse har duoen været meget striks angående deres kunstneriske udtryk: fotografier, artwork, og hvordan lyset til koncerterne skal se ud. For første gang i 10 år har de også selv produceret et album i deres eget studie.

»Det gav os en stor uafhængighed«, siger Victoria Legrand, inden Alex Scally fortæller videre om det nye studie:

»Det er ikke særlig mange penge, man skal investere i dag for at få noget godt udstyr og lave indspilninger af høj kvalitet. Dem, der har ressourcerne, har magten. Det er studierne, producerne og teknikerne. Når man selv har gearet og ved, hvordan man bruger det, har man pludselig meget mere magt til at være kreativ«.

Er det en måde at genvinde kontrollen på?

»Ja. Som kreativ kæmper man konstant for at holde kontrollen væk fra dem, der forsøger at udnytte en«, siger Alex Scally.

»De foreslår altid at gøre tingene lettere, men det kan koste dig din integritet. Nogle gange skal man gøre tingene svære for sig selv, før det bliver godt i det lange løb«, siger Victoria Legrand.

Intimitet med 16 meter til loftet

Når folk har blandet sig i Beach Houses sager, har det blandt andet handlet om, hvilke koncerter Alex Scally og Victoria Legrand skulle spille. De har indtil videre spillet 828 koncerter, fortæller Alex Scally uden tøven.

Tirsdag 9. oktober spiller de i Den Grå Hal på Christiania, en gammel ridehal, hvor der er 16 meter til loftet og plads til mere end dobbelt så mange som dengang i Lille Vega, hvor de begyndte.

Tidligere ville Beach House slet ikke have accepteret at spille så stort et sted. Da de i 2012 skulle booke turné i kølvandet på succesalbummet ’Bloom’, sagde de til deres bookingagenter, at de ville spille for maksimalt 1.500 mennesker. De var bange for, at intimiteten ellers ville forsvinde. Men det ønske kunne ikke indfris, lød det fra bookingagenten. I nogle byer var der kun ét stort spillested med plads til 3.000 mennesker, og så måtte de tage til takke med, at der blev sat dobbelt så mange billetter i salg, som deres smertegrænse ellers tillod.

xxxxx Anmelderne om Beach House Simon Lund om Beach Houses koncert på NorthSide 2016 »En lille trille af en melodi dukkede op i mørket, og pludselig sang Victoria Legrand med en hvisken ind i øret på os: »Out in the heartland/ I looked in your eyes/ Asked ’Are you ready? Ready for this life?’«. Hvis ikke vi var det før, blev vi det i løbet af den næste halvanden times småmagiske vekslen mellem det tyste og de store tordenskrald af hvidglødende støj«. Alexander Vesterlund om deres seneste album, ’7’ »Mange af sangenes særlige appel ligger i Legrands evne til at kæle for enkelte toner, der invaderer hjernen som blide alfabølger, men også emmer af nerve og rigtige følelser i et ellers lidt syntetisk univers. Der bliver ikke bygget op til noget, der er intet i sigte; der bliver langsomt og lidt efter lidt banet en vej i mørket. ’7’ skal ud i solen, og der skal den ligge og syde narkotisk, indtil det bliver vinter, hvor den endelig vil være lyttet varm og have fundet hjem«. Vis mere

»I løbet af de omkring 170 koncerter, vi spillede, fandt vi ud af, at der slet ikke var behov for den regel. Det var slet ikke så fremmedgørende at spille for så mange publikummer«, siger Alex Scally.

Tværtimod, siger han, opstår der nye muligheder, når de spiller i et større lokale: »Når skalaen bliver større, kan man også skabe større visuelle billeder«, forklarer Victoria Legrand.

»Og for nogle sange kan det være kvælende at spille dem i et for lille rum«, siger Alex Scally.

I dag sammensætter duoen sine koncerter ud fra en masse parametre. Hvilken type publikum spiller de for? Er folk på vej på weekend, eller skal de på arbejde dagen efter? Og hvilke sange har aftenens publikum skrevet til Beach House, at de kan lide, via bandets setlist creator på deres hjemmeside? (De tjekker listen inden hver koncert, siger Alex Scally).

»Nogle gange kan det også være godt at spille i et dårligt rum. Hvis rummet er en destruktiv beskidt boks, kan der ske noget virkelig fedt. Der er en vilkårlighed i det, man ikke kan planlægge«, siger Alex Scally.

Han fremhæver deres koncert på NorthSide-festivalen for to år siden, en sen aftenkoncert, hvor temperaturen røg under de 10 grader, mens månen skinnede ned på den stjernebeklædte scene. »Det var en af de koldeste koncerter, jeg nogensinde har spillet. Men det var meget unikt«, siger Alex Scally.

Alene månen kan få en koncert til at skille sig ud, siger Victoria Legrand. Til NorthSide-koncerten udbrød hun da også midt i sættet: »Look at the moon!«, og fik det meste af publikum til at kigge op.

Nu er Beach House igen i gang med en stor verdensturné, efter at de har udgivet et album. Det har de gjort fire gange før med meget minimale variationer.

Bandets rutine består i at skrive en omgang nye sange, indspille dem, lave artwork, blive interviewet og til sidst tage på turné. Sådan har det kørt i rundgang for Beach House de sidste 10 år.

Om de keder sig? Ikke spor.

»Det er en vidunderlig cyklus. Ændringerne kan være meget små, men de gør en stor forskel, så det bliver ved med at føles spændende. Vi er ikke så robotagtige, at vi kan blive ved med at lave den samme ting«, siger Victoria Legrand.

I cyklussen leder den ene ting naturligt over til den anden. Også selv om nogle af processerne føles unaturlige – såsom at blive fløjet ind fra Baltimore til et hotel i København og bruge en hel dag på at blive interviewet ved kanten af en klorlugtende pool. Det er femte dag i streg, de tjekker ind på et nyt hotel for at lade sig interviewe.

»Det er trættende at skrive og indspille musik. Når man er færdig med det, har man lyst til at slå sig selv ihjel. Derfor bliver det sjovt at arbejde med artwork, interviews og koncerter bagefter. Og når man bliver træt af at spille sine sange igen og igen, kan man tage hjem og begynde forfra«, siger Alex Scally.

»Men det er altså ikke noget, vi lægger mærke til, når vi er i gang med det. Det er kun noget, vi tænker over, når vi bliver interviewet om det«, siger Legrand.

Sådan er det i Beach House. Et skridt, et interview og et hotel ad gangen, og så må man se, hvad det fører til.

Beach House. Tirsdag 9. oktober kl. 10. Den Grå Hal, Refshalevej 2, Kbh. K. www.dengraahal.dk