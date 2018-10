Børnehelten Motor-Mille: »Jeg kører til Amager, når jeg har brug for at føle mig tryg«

Du vil gerne fotograferes på Amager Strandpark. Hvorfor?

»Jeg har et meget nært forhold til vand, fordi jeg er vokset op i Vestjylland ved Limfjorden. Det har altid været et af mine to-go steder, hvis jeg skal lade op. Få renset mine tanker, kigge på ingenting og alligevel en del. Det savnede jeg, da jeg flyttede til København. I de første par år kørte jeg ofte hele vejen hjem til min egen strand i Vestjylland. Til sidst hev min mor fat i mig og spurgte, om der ikke var vand andre steder? Derfra begyndte jeg langsomt at få et forhold til Amager Strandpark«.

Hvad laver du på stranden?

»Jeg kan godt lide, at det ikke kun er en hyggelig badestrand, men at man kan gå lange ture. Jeg elsker at samle sebedejesten. Det kaldte min morfar dem, men efter jeg er blevet voksen, har jeg fundet ud af, at det er forstende søpindsvin«.

Hvor bor du?

»Det bedste svar ville være at sige, at jeg bor i en bundløs taske, men jeg har base i Nordvest. For tiden er jeg dog mest gæst i byen, da jeg har travlt med mange ting«.

Hvor mødes du med dine venner?

»Jeg har været glad for spisestedet Overfor, der ligger over for Forum. Jeg har det, som om det er nemt for alle at komme dertil, så man kan altid mødes der. Og så kan man både sidde inde og ude, for de har varmelamper. Jeg elsker at sidde der og pakke mig ind i at tæppe«.

Har du en fast kafferutine?

»Jeg er ikke kaffekræsen. Jeg griber en kaffe, der hvor jeg kommer forbi. Til gengæld er jeg kræsen på den måde, at jeg ikke går ind på en café igen og køber en kop kaffe, hvis jeg ikke synes, at personalet var søde og rare. Jeg kan godt lide, at folk siger ’hej’ eller ’godmorgen’. Der er jeg ret kræsen«.

Har du et stamsted?

»Desværre, men jeg kører til Amager, når jeg har brug for at føle mig tryg. Så tager jeg på Ricco’s Kaffebar på Holmbladsgade, hvor jeg har mit pusterum.«.

Hvor går du hen og spiser?

»Jeg elsker at lave mad selv, men Torvehallerne har jeg været rigtig glad for. Jeg elsker følelsen af, at der er mange mennesker på et sted, som hygger sig uden nødvendigvis at være der sammen. Nu er jeg heller ikke en forrets-, hovedrets- eller dessertpige, og så er det rart at kunne begynde med at købe en kaffe, senere spise lidt mad og bare hygge. Favoritten er bolo med ekstra chili fra Palæo«.

Hvor ville du tage en date hen?

»Jeg gør ikke så meget i dates, men jeg tror, at jeg ville ynde at købe en kaffe og gå en tur ved vandet. Jeg er også en vaskeægte cocktailpige. Der ligger et dejligt sted, K Bar, ved Højbro Plads, som laver fremragende drinks med marengs på toppen«.

Hvor finder du eventyr i København?

»Teatrene og rundt omkring i kulturhusene, og så har jeg forelsket mig i Grand Teatret. Jeg er vokset op med, at biografen var noget, man gjorde ved særlige lejligheder. Det har jeg siden prøvet at lave om på. Samtidig har jeg boet lige op og ned ad Palads, et sted, som mange hader, men jeg elsker det. Farverne gør mig i fantastisk humør. Selv i regnvejr«.

Hvad kan du anbefale?

»Der er en film, som jeg glæder mig til får repremiere. Det er min ubetingede yndlingsfilm, som har 30-års jubilæum. Den er italiensk og hedder ’Mine aftener i Paradis’, en smuk kærlighedshistorie, der fint fortæller, at man ikke må holde op med at tro på kærligheden«.