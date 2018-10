Anmelderne guider dig gennem Bogforum: Er du til Hammershøi, hoppende bryster, Shakespeare eller sportspoesi?

Fredag

Svend Brinkmann: Jeg glæder mig til at høre debat om skolens fremtid med Per Fibæk, Dion Sommer og Alexander von Oettingen. Bagefter vil jeg skynde mig videre til interview med Lene Tanggaard, som er aktuel med bogen ’Læringsglemsel’, der nok rummer en god del af svaret på d’herrers spørgsmål.

Bogforum

Bogforum finder sted 26.-28. oktober i Bella Center, København. Se hele programmet på www.bogforum.dk

Mikkel Krause Frantzen: Jørgen Leth udgav i 1967 en af de efter min mening bedste digtsamlinger i det 20. århundrede: ’Sportsdigte’. Længe har den været helt uopdrivelig antikvarisk, men nu er den blevet genudgivet, så hvorfor ikke høre Leth fortælle om og forhåbentlig også læse lidt op?





Anne-Marie Vedsø Olesen: Endelig foreligger den fuldstændige oversættelse af Shakespeares 37 skuespil på et nutidigt dansk. Det er oversætteren Niels Brunse, som står bag kraftpræstationen, og han bliver interviewet om sjette og sidste bind.





Søren Ryge Petersen: Det er så fint, når gamle historier får nyt liv. Egtvedpigen levede for 3.300 år siden og blev fundet for 100 år siden. Men først nu har man fundet ud af, at hun slet ikke er fra Egtved, men fra Schwarzwald. Det er resultatet af den nyeste forskning, og det er professor i arkæometri Karin Margarita Freis fortjeneste. Til overflod har hun skrevet en bog om det, ’Egtvedpigens rejse’. Jeg slugte den.





Thomas Bredsdorff: Som Poul Borum engang sagde: Helle Helle kan skrive skrive. Derfor vil jeg besøge den scene, hvor Diana Bach får Helle Helle til at linde på låget til den vidunderlige roman ’de’.





Claus Bryld:Lone Kølle Martinsen og Rasmus Glenthøj i samtale med Christoffer Emil Brun om bogen ’Konfliktzonen Danmark’. Her fortæller to yngre historikere om, hvordan historien er blevet brugt og misbrugt af politikere og andre i et bestemt formåls tjeneste.





Lilian Munk Rösing: På Hammershøis palet lå der fire grå og hvide klatter i nedglattede lag som østersskaller. Hans grå interiør- og arkitekturmalerier bliver ofte tolket som en slags Nordic noir, men kunsthistorikerne Gertrud Oelsner og Annette Rosenvold Hvidt fremlægger i deres 5 kg tunge monografi nye perspektiver på hans værk, ikke mindst ved at spore dets forbindelser til fotografiet. Hør dem fortælle om ’Vilhelm Hammershøi – på sporet af det åbne billede’.

Bettina Heltberg: Jeg vil høre Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen tale om bogen ’Løkke for enhver pris’. Sikkert en skarp bog. Jeg har et sværmeri for de karakterafvigende – og dermed, sjovt nok, stadig respekt for Henrik Qvortrup!





Jeanette Varberg: På bogmessen er det overvældende med al den litteratur og potentiel viden, som du med garanti alligevel aldrig når at få læst det hele af. Det kan godt give stress, og derfor vil jeg anbefale at slå et smut forbi Hella Joof og Karen Thisteds samtale om ’Bryster skal hoppe, når man hikker’. Så er livet og alt det, vi ikke når, ligesom sat i et kærligt perspektiv.

Tegning: : Claus Nørregaard/POLITIKEN

Lørdag





Bo Tao Michaëlis: I anledning af sit nye bind i den (alen)lange saga om familien Lauritzen, ’Dem der dræber drømme sover aldrig’, ankommer den venstrehåndede revolverjournalist, den revolutionære forfatter, proffe storvildtjæger og adelsglade bonvivant Jan Guillou til Bogforum. Jamen, han leverer immer et slagfærdigt og skallesmækkende godt show, hvor der langes ud i øst og vest, dog mest det sidste.





Christian Johannes Idskov: Ingen i kongeriget Danmark kan berette med så smittende begejstring om science fiction som ph.d. Niels Dalgaard. Har man én gang læst Jules Verne, bliver man nødt til at høre ham fortælle om undergenren steampunk-sci-fi, der foregår på dronning Victorias tid, og som er fuld af dampmaskiner, tandhjul og zeppelinere.





Alexander Vesterlund:Morten Ramsland vandt i 2005 De Gyldne Laurbær for romanen ’Hundehoved’. Der bliver nok at tale om, nu hvor han er tilbage med sin femte roman, ’Lyskabinettet’, der er en foruroligende og magisk rejse langt ind i seksualitetens afkroge, men som også tager sig ud som hovedpersonen Thomas’ erindringer om et liv som forfatter og (næsten) helt almindelig familiefar.





Nazila Kivi: Jeg ser frem til at se saudiske Manal al-Sharif. Hun har utvivlsomt en del at tale om – både hendes egen aktivisme og den højspændte aktuelle situation med den forsvundne saudiske journalist Jamal Khashoggi. Det kan hun næsten ikke undgå at komme ind på i disse uhyggelige tider.





Steffen Larsen: Jeg glæder mig til at høre børnebogsrimsmeden Brian P. Ørnbøl læse op af sine digte for voksne fra ’Den urolige fisker’. Et eventuelt overskud vil gå til et godt formål: Venligboernes indsamling til familiesammenføring for uledsagede flygtningebørn.





Lasse Posborg Michelsen: Løsningen på de store klimaudfordringer er et bredt samarbejde mellem erhvervsliv, politik, videnskab og civilsamfund. Det peger en lang række analyser på. Men hvordan får man det til at ske? Og er det muligt politisk og teoretisk at beskrive et ansvar, som er så bredt, at alle er involveret? Det er nogle af de spørgsmål, Vincent F. Hendricks og Claus Strue sFrederiksen behandler i deres bog ’Kæmp for kloden’, som dette anbefalelsesværdige arrangement handler om.





Søndag

Hans Hertel: Midt i det hektiske tabernakel vil det være en lise at høre en rolig, velovervejet jurist, så jeg går efter tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, når han skal tale om religion og menneskerettigheder, og hvad juraen har at sige om burkaforbuddet.





May Schack: Der er ikke noget heroisk over husmorlivet – eller er der? Hør, hvad svenske Kristina Sandberg har at sige om det. I sit smukt strømmende sprog gennemlyser hun en overset type i litteraturen – en tavs stemme, der i romanen ’Liv for hver en pris’ træder frem og får sin plads.

Kim Skotte: Hvordan ser en mand ud, der har prøvet at leve som en grævling i en hule i jorden, mens han har mæsket sig i regnorme? Og levet som en odder i floden, en kronhjort i skoven og med mindre held prøvet at leve sig ind i mursejlerens liv? Det vil jeg gerne se og høre, når den engelske forfatter, professor og dyreakupunktør m.m. Charles Foster træder op med ’Mit liv som dyr’.





Bjørn Bredal: Lars Saabye Christensen har gang i en trilogi om Oslo, der kan få enhver dansker til at føle sig som nordmand og enhver nordmand til at tænke som Hamsun, at den by forlader man ikke uden at få mærker af den. Jeg glæder mig til at høre, hvad Saabye Christensen har at sige til sit forsvar.





Benedicte De Thurah Huang: Norske Mona Høvring er prosapoet og mester i den korte roman. ’Fordi Venus passerede en alpeviol den dag jeg blev født’ hedder hendes nyeste. Som et hemmelighedsfuldt svar på et spørgsmål, jeg godt gad høre. På Bogforum interviewes hun af digteren Mette Moestrup, og det vil man helt sikkert høre.





Helle Hellmann: Jeg giver ikke en anbefaling, da jeg ikke kunne drømme om at møde en forfatter i det galehus. Så hellere Hjallerup Marked.