Kok Amanda Yee: »Der er én ret turistet ting, som jeg elsker, og det er kanalrundfarten«

Hvor bor du?

»For tre år siden flyttede jeg til Danmark, da jeg blev ansat som kok her. Siden har jeg boet på Nørrebro. Det er et fedt sted, som er virkelig kreativt og multikulturelt lidt ligesom Oakland i Californien, hvor jeg kommer fra«.

Hvad savner du ved Oakland?

»Helt klart maden. Men det er også hjemstedet for The Black Panther for pokker, og så er vi ret fremme i skoene rent politisk i Oakland. Den stemning savner jeg lidt i Danmark: at man tør at være upfront. Jeg er også af den overbevisning, at den politiske og sociale assimilering er racistisk. Hvor jeg er fra, giver vi plads til, at folk fra andre kulturer kan få en stemme og være sig selv. Og det er virkelig fedt at være omgivet af flere forskellige kulturer uden rigtig at tænke over det, fordi de får lov bare at være til ... men maden, åh, den savner jeg«.

Hvis dine venner fra Oakland kom på besøg, hvad ville du så vise dem?

»Der er én ret turistet ting, som jeg elsker, og det er kanalrundfarten, hvor man får mulighed for at se alle de flotte monumenter i København. Det ender vi altid med at gøre. Jeg synes også, at Louisiana og gallerierne i Kødbyen er pretty rad. Især V1 Gallery er fedt, fordi de har nogle fede samtidskunstnere. Ellers tager vi cyklen og finder noget lækkert at spise«.

Hvor går du i byen henne?

»Oakroom på Nørrebro plejede at være det sted, hvor jeg altid kom. Det havde en antik vibe over sig, faktisk var stedet et vildt underligt mix. Kan du huske den amerikanske tv-serie ’Cheers’? Det var en gruppe venner, der hang ud på et virkelig fedt sted, hvor man altid kunne møde nye sjove mennesker. Ikke på en seksuel måde, de fandt bare en masse nye seje bekendtskaber. Men Oakroom er lukket nu, så der kommer jeg ikke. Faktisk ved jeg ikke, hvor jeg skal gå hen«.

Hvor danser du henne?

»Hm, jeg synes ikke, der er noget godt sted at danse. Da jeg flyttede til København, besøgte jeg ofte Rust eller Oakroom, hvor der var en virkelig sej brasiliansk dj. Så er der selvfølgelig også Søhesten på Sølvgade, det er virkelig et godt sted. Masser af god dansemusik«.

Hvad hader du ved København?

»Janteloven. Den virker så usund, og jeg tror ikke på, at man ved at dæmpe andres lys selv kommer til at skinne mere. Ydmygheden bliver så kunstig og får folk til at hade sig selv«.

Hvor spiser du i København?

»Jeg elsker små pop-ups, Ranee’s på Blågårds Plads, og spiser jeg mange banh mi-sandwiches. Og så går jeg ofte på Stefanos Pizzeria, hvor jeg altid bestiller nr. 25 med marineret lammekød og jalapeños. Der er virkelig mange gode pizzarier«.

Hvor finder du eventyr i København?

»Jeg opsøger egentlig ikke eventyr, jeg skaber det. Lige nu laver jeg en masse pop-ups, og så samarbejder jeg med den franske kunstner Auralia Duran, hvor vi prøver at skabe et måltid med udgangspunkt i hendes arbejde. Den totale oplevelse, ikke?«.

Hvordan bruger man en solskinsdag?

»I solen! Årh mand, man skal huske at bruge den. Min gode veninde Erin og jeg køber altid en vandmelon, halverer den og finder et par gafler, og så hænger vi ud ved vandet and talk shit, really. Der, hvor vi tager hen, er hemmeligt, så jeg kan ikke fortælle dig det«.