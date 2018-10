Reportage: Er det sådan her, det føles at blive droppet på Tinder?

Danserne bevæger sig omkring os, vi står side om side og i direkte øjenhøjde. Tegner og skriver på den store skærm, så farverne og sætningerne toner frem på vores telefoner. Det udvikler sig. Stemningen ændres. Jeg ser, hvordan danserne skriver ’luder’, ’perker’ og ’svin’ på skærmen, som vi alle sammen kan se på telefonen.

Er det trolling, jeg er vidne til? Burde jeg gribe ind? Eller bare kigge væk?

På et tidspunkt spørger danserne publikum, om de må give dem et knus. Siger man ja, får man knus, der er bemærkelsesværdigt forskelligt, alt afhængigt af hvem man får det af. Er det mon sådan her, et like føles?

Efter forestillingen giver publikum input til forestillingen.

Nogle synes, det er sjovt, andre synes, det er grænseoverskridende, at danserne kommer så tæt på.

Selv sidder jeg tilbage med følelsen af, at jeg gik glip af noget. Jeg fik hele tiden lyst til at kigge på min telefon og registrere bevægelserne der, fremfor bare at kigge ud i den virkelige verden, hvor det hele (også) foregik.

Sebastian Matthias fortæller, at der kan være en frygt for moderne dans og performances, fordi det ofte kræver noget af publikum. Det gør ’Ghosting’ i den grad også. Og det er en del af forestillingen at undersøge, hvordan publikum reagerer, siger Sebastian Matthias. Ved en af prøverne gik en af publikum fysisk ind i scenerne.

»Jeg synes, det var fedt«, siger han.

»Men det kan også være svært for danserne at tage ind. Vi prøver at gøre det mindre fysisk og aggressivt. De er ikke i den sikre performerrolle, fordi de er sammen med publikum, så vi har ikke sådan en ’The show must go on’-tilgang«, siger han og fortæller, at danserne kan sige stop, hvis deres grænser bliver overskredet.

5. oktober - 21 dage før premieren

Ved mit tredje besøg hos Corpus er det meste af forestillingens forløb hængt op på tavler, der fylder det meste af salen som en komposition af nodeark. Her gennemgås hele stykket minutiøst. Øverst er der røde A4-ark, der illustrerer forestillingens lydspor, mens blå ark symboliserer dansernes gøren og laden.

Det er skiftevis Sebastian Matthias og danserne, der gennemgår rækkefølgen.

»Måske dansen ser tilfældig ud, men det er den ikke. Slet ikke. Der er hele tiden et valg, som de skal træffe i forhold til publikum«, forklarer Matthias:

Foto: Therese Jægtvik

»Hvis dansen er meget fastkoreograferet, er der ikke mulighed for at vælge, fordi man bare lærer koreografien udenad. Så udfører man bare og leverer en service til koreografen. Jeg vil gerne forstå danserne som kunstnere«.

Spørger man Corpus’ kunstneriske leder, den tidligere balletdanser Tim Matiakis, er netop de kollektive eksperimenter en af kompagniets vigtigste opgaver:

»Jeg tror ikke på rollen med én, der laver en genistreg. Ideen er, at Corpus skal være innovativ og nyskabende. Og så skal vi skubbe til dansen. Vi vil gerne placere os mellem Den Kongelige Ballet og den helt frie dans«, siger Tim Matiaki.

Han er godt klar over, at de bryder alle reglerne, når de beder folk bruge bippende telefoner aktivt i forestillingen.

»Mange tænker, at scenerummet er et frirum fra telefoner. Vi har vendt det om og bruger dem aktivt. Det giver publikum en anden oplevelse«, siger han.

16. oktober - 10 dage før premieren

Der er lidt over en uge til, stykket skal præsenteres for publikum, og Sebastian Matthias grubler stadig over scenografien. Især de hvide telte. Han har endnu ikke besluttet sig for, hvordan de skal placeres på scenen.

Ved den seneste prøve, jeg overværede, stod der en danser i hvert telt og dansede som en slags ’privatesession’ for dem, der var derinde. Mens jeg stod inde i teltet, kunne jeg ikke undgå at føle, at jeg gik glip af det, der skete i teltene ved siden af.

Måske det føltes lidt ligesom virkelighedens feeds, hvor en algoritme bestemmer, hvad man ser, og ikke mindst hvad man ikke ser?

»På trods af, at vi er meget bevidste om, hvad vi laver, så er slutresultatet svært at forudse. Udfordringen er, at den her forestilling er så afhængig af publikum, at det er svært at træde et skridt tilbage. Det afhænger af, hvordan publikum reagerer«, siger Sebastian Matthias.

Ude i virkeligheden tænder jeg for Spotify, tjekker min Messenger, Instagram, mail, Facebook og et par nyhedssites, inden jeg sætter mig op cyklen. Det er virkelig min forlængede virkelighed. Hvem der går forbi, registrerer jeg ikke.

Ghosting + Sebastian Matthias. 26. okt-11.nov. A-Salen, Kgs. Nytorv 1, Kbh.