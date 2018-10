Jørgen Leth om Blox-arkitekt: »Hvad fanden, har han bare lavet en bæklat?«

Hvor bor du?

»Jeg er i Danmark cirka tre måneder om året, og der bor jeg i Gothersgade. Jeg har fundet et sted, hvor jeg kan leje en lejlighed. Alternativt bor jeg på hotel, og så vælger jeg Copenhagen Strand«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»God snak. Man kender hinanden, men jeg kan bedst lide at være alene, og det har man god mulighed for her. Jeg går over i Kongens Have hver dag. Jeg går ikke så godt, så det er vigtigt at holde mig i gang. Om aftenen er jeg tit på Restaurant Brdr. Price i Rosenborggade og sidder for mig selv. Nogle gange har jeg mine børn med. Når jeg er hjemme fra Haiti, er det vigtigt for mig at se mine børn«.

Har du et stamsted?

»Jeg kan godt lide Café Det Vide Hus i Gothersgade. Jeg kommer her dagligt cirka kl. 10. Normalt får jeg morgenmad: en caffelatte og den her fantastiske skyr med et stort græstæppe af dejlige ting ovenpå. Jeg kan ikke lide den blank. Det skal skjules med granola og tørrede frugter«.

»Jeg læser meget avis. Politiken, Weekendavisen og New York Times. Det bruger jeg et par timer på hver dag«.

Hvor går du hen og hører musik?

»Jeg har hørt rigeligt med koncerter, og jeg gider ikke det tummel længere. Jeg har hørt de bedste, og jeg er meget kræsen«.

»Sidst jeg hørte en livekoncert, var Leonard Cohen i Kongens Have for nogle år siden. Der var jeg meget rørt, jeg stod og græd. Jeg er vild med ham, og jeg lytter til hans sange aften efter aften. Han er en vigtig del af mit liv, så det var givet, at jeg skulle høre ham«.

Hvilke mennesker i byen fascinerer dig?

»Jeg ser alt. Det er jeg vant til. Det er en slags people watching. Det er livet i detaljer. Jeg sidder i Kongens Have og kigger på folk. Jeg lytter til lyden af, hvad de siger, uden at lytte til deres samtaler. Det, synes jeg, er spændende«.

»Jeg skriver noter om det, jeg ser. Notesbogen er min trofaste ven. Det er små bitte eventyr. Folk, der går med deres hunde, taler med hinanden og møder hinanden. Det er mikroskopiske bevægelser. Jeg kan godt lide, når de fejer blade med store maskiner derovre, selv om det larmer«.

Hvor går du hen og spiser?

»Jeg kan godt lide frokost. Det er noget, jeg tænker over, når jeg er i Haiti: dansk frokost. Jeg kan godt lide sild og roastbeef. Jeg går på Restaurant Palægade, Schønnemann, Koefoed og Slotskælderen, den kaldte vi altid Karen Kik i gamle dage«.

»Jeg drikker snaps til. Ikke øl. Det kan jeg ikke lide. Min yndlingssnaps er O.P. Anderson. De fleste steder behøver jeg ikke sige det. De ved det«.

Hvilken årstid synes du bedst om i byen?

»Foråret og nu. Jeg kan ikke sige andet, end at den sidste tid i København har været fantastisk. Det er meget sødmefuldt«.

Hvornår har du mest lyst til at flytte fra København?

»Når det bliver koldt. Og mørkt. Så kommer det tillukkede. Jeg kan ikke lide kulden. Det er over 30 år siden, jeg flyttede. Jeg har til enhver tid haft tendens til depression. Det var blandt andet derfor, jeg flyttede«.

Hvornår er København for meget?