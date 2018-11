Den anmelderroste kineser-biks Noodle House åbner ny restaurant på Nørrebro Ejerne bag det nye Noodle House 2.0, Bao Bar, er de samme, men konceptet er nyt. Når restauranten åbner i løbet af november, bliver det med lette forretter og kinesisk risvin på menukortet.

Det lille, men meget anmelderroste, kinesiske Noodle House bag Hovedbanegården udvider med nye lokaler på Nørrebrogade 22. Men det bliver med mindre retter og i større lokaler, når Bao Bar slår dørene op i november.

»Noodle House er meget lille og 100 procent autentisk. De fleste af vores kunder er kommet på restauranten mange gange gennem årene, og nu synes vi, det er tid til at tage det næste skridt mod at lave noget til et større publikum«, siger Pifu Zhang, der ejer Noodle House og Bao Bar.

Derfor får Bao Bar større lokaler, et nyt koncept og en anden stil. Restauranten vil dog stadig servere 100 procent hjemmelavet og autentisk kinesisk mad - akkurat som på Noodle House. Retterne bliver bare mindre.

»Det bliver et sted, der primært kommer til at servere forretter og andet let mad - ingen hovedretter. Der kommer også til at være flere siddepladser, eftersom at restauranten er i to etager«, siger Pifu Zhang.

»Tanken er, at det skal være et sted, hvor vores kunder kan komme med deres venner, få sig en drink og nogle forretter. Altså en form for snacky restaurant«.

Udover de velkendte forretter fra Noodle House, vil Bao Bar også servere øl og cocktails - nogle lavet på deres egen kinesiske risvin.

Ambition og kyndighed i køkkenet

Det originale Noodle House har hjemme på Vesterbro, hvor den med sine små hvidklinkede lokaler mest af alt ligner en grillbar. Man skal dog ikke tage fejl af restaurantens udseende: Køkkenet i den lille kinesiske biks er både autentisk og ambitiøst.

Det oplevede Politikens anmelder Sandra Brovall, da hun i 2014 gav Noodle House fem hjerter. Hun kaldte restauranten for »byens bedste kineser« og skrev blandt andet:

»Noodle Houses griseører er uden tvivl en af de bedste retter, jeg har spist i år. Ikke bare fordi den er autentisk, men også fordi Noodle Houses kok, den ambitiøse Xian Zhang Sun, tilbereder maden med ekstrem kyndighed«.

Det var ikke kun griseøresalaten, der imponerede. Også restaurantens vegetariske retter samt køkkenets dim sum fik Politikens anmelders tænder til at løbe i vand.

Bao Bar forventes at åbne i november, men den eksakte dato er endnu ikke fastlagt.