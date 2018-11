Ibyen-guide: Syv steder med smagen af Mellemøsten på budget De krydrede køkkenerfra Nordvestafrika og Mellemøsten hitter. Her guider Ibyen til de bedste af de billige i København.

Marokkos turistorganisationer må bappe ekstra smilende på vandpiberne i disse år. At dømme ud fra Instagram har byer som Marrakech, Casablanca og Agadir aldrig været mere fotograferede, og i strømmen af billeder af farverige basarer, smukke riads og kulørte tæpper er særlig én ting i fokus: maden.

Heldigvis behøver du ikke en flybillet for at smage rygende tagine, drikke myntete og vælte dig i couscous. Flere steder i København kan du spise både marokkansk, libanesisk, tyrkisk og arabisk. Og det behøver slet ikke koste en formue.

Kager i kilovægt hos Ali Bageri

I de fleste arabisktalende lande skal kager helst være så søde, at det hviner i tandhalsene. Men hvis du har mod på de særlige godbidder, der ofte er klistrede af sukkervand og dufter af orangeblomst, så smut ind hos libanesiske Ali Bageri i en baggård på Nørrebro.

Her kan man for 100-170 kroner kiloet købe fra tårne med bageplader fulde af små, knasende og nybagte kager. Tænk filodej, masser af pistacienødder og mandler, sukker og sirup. Ud over de små udskårne stykker i konfektstørrelse kan man også for en tier prøve f.eks. shaabeyat, som er sprøde trekanter af butterdej fyldt med gul vaniljesmagende kagecreme og med nøddedrys på toppen.

Ali Bageri. Heimdalsgade 39, Kbh. N. www.alibageri.dk

I en baggård i Heimdalsgade i Københavns Nordvbestkvarter ligger Ali Bageri. Bageriet laver fladbrød til størstedelen af Københavns shawarmabarer. Bageriet producerer 60.000 En af de fire Ali-brødre, der ejer bageriet hedder Naji Ali.

I en baggård i Heimdalsgade i Københavns Nordvbestkvarter ligger Ali Bageri. Bageriet laver fladbrød til størstedelen af Københavns shawarmabarer. Bageriet producerer 60.000 En af de fire Ali-brødre, der ejer bageriet hedder Naji Ali.

Tagine hos Marrakech

På Vesterbro er en lille kombineret cafe og restaurant opkaldt efter Marrakech, Marokkos solrige og støvede storby, kendt for sin myldrende souk og sit osende madmarked. På væggene er der mosaikker og smukke friser, stolene har silkepolstring, og på bordene med kulørte fliser står filigranlamper. I køkkenet sørger en marokkansk familie for, at også menuen er autentisk.

Til morgenmad kan man bestille sabah al khair (»god morgen«) – æg, olivenolie og groft hjemmebagt brød – og på menuen er der også den uofficielle nationalret tagine, som er baseret på couscous med grønt og kød tilberedt i et kegleformet lerfad med låg, hvori maden dampsteges. Prøv for eksempel en boblende omgang med lam, abrikoser og friske krydderurter, som sender en hed sky af damp og duft ud, når den pyramideformede hat løftes af fadet. Priserne starter ved meget rimelige 85 kr.

Marrakech. Dybbølsgade 52, Kbh. V. www.facebook.com/Marrakechdk

Morgenmad hos South Harbour

Årets vinder af Ibyen-prisen i kategorien ’Bedste café’ var South Harbour, som drives af Jamila Mohammedi. Og hvis man går og savner Marokkos mad- og drikkekultur, vil man juble over mødet med denne café, hvor man kan sidde blødt og rart, mens man drikker myntete og spiser m’semen, der smager lige så godt som dem, man kan nyde i Fez eller Safi.

Den indbydende brunch serveres i mørke keramikskåle, på træfade og flettede kurve og byder på bl.a. omeletter med tomat, løg og spidskommen, yoghurt med et sødt knas af kerner på toppen, frugt, hummus, en friskbagt filodej fyldt med ærter, kål, løg og krydderier, pandekagerne m’semen og beghrir serveret med sød dyppelse af mandelmel og honning. Den står i 149 kroner inklusive både friskpresset juice og kaffe.

South Harbour Cafe. Hørdumsgade 1, Kbh SV. www.southharbourcafe.dk

Arkivfoto: Peter Hove Olesen Hvis man går og savner Marokkos mad- og drikkekultur, vil man juble over mødet med South Harbour Café

Hvis man går og savner Marokkos mad- og drikkekultur, vil man juble over mødet med South Harbour Café Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Shawarma hos Bobbabella

Mellemøsten og Bornholm (ja, Bornholm) mødes på grillbaren Bobbabella, der i foråret åbnede i Tivoli Food Hall.

Bag snackstedet står Kadeau, michelinrestauranten med rødder i Aakirkeby, og på kortet hos Bobbabella er blandt andet en dødgod shawarma (69 kr.) med kød af halvt kylling og halvt lam, der er i selskab med kabis (neonpink stykker af fermenteret majroe), salat og husets egen krydderblanding.

Det hele er svøbt i hjemmebagt brød. Du kan også få en udgave med falafler – og du behøver ikke betale Tivoli-entré for at komme ind.

Bobbabella. Bernstorffsgade 3, Kbh. K. www.bobbabella.dk