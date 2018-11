Den svenske kok Magnus Pettersson elsker Christiania: »Det ville aldrig være muligt, at folk kunne få lov til at leve så frit i Sverige«

Hvor bor du?

»Jeg bor på Indre Nørrebro«.

Hvad kan du godt lide ved dit kvarter?

»Der er lidt af det hele, og det er ikke så stift, fordi der er folk fra alle kulturer og i alle aldre. Multi-kulti, som nogle kalder det. Der sker også altid noget om aftenen, og for mig er det storbyagtigt«.

Er der noget dårligt ved dit kvarter?

»Jeg fylder 40 i år og har to små børn, så nogle gange kan jeg godt føle, at jeg er blevet lidt for gammel. Det larmer lidt for meget om aftenen. Sommetider kan jeg godt lege med tanken om at købe et stort hus med have og ro, men jeg er også bange for, at jeg ville kede mig«.

Hvad husker du tydeligst fra dit møde med København?

»Jeg var overrasket over, at København både kunne være en storby og en lille landsby på samme tid. Gaderne er små og hyggelige, sådan som man kan støde på dem i de mindre byer. Samtidig er det en storby, der kan alle de ting, en storby kan«.

Møder du fordomme som svensker i København?

»Nej. I min branche er man velanset som kok, hvis man kommer fra Sverige. Det betyder, at man har god arbejdsmoral. På den anden side er det nemt at lave sjov med svenskere: De ligner alle sammen hinanden, har ens frisurer, tager snus og er svenskerstive. Men jeg synes, at københavnerne er søde. Det er et godt broderskab«.

Hvad er dit yndlingssted i København?

»Christiania. Jeg kommer der tit med mine børn om sommeren for at bade. Jeg kan mærke på mine børn, at de føler sig mere frie og bliver smittet af stemningen. Jeg kan godt lide, at det er rodet. Der er så enormt smukt. Meget ofte fokuserer man på rockere og hash, når man snakker Christiania, men det kan så meget mere. For mig symboliserer det total frihed. Det ville aldrig være muligt, at folk kunne få lov til at leve så frit i Sverige«.

Hvor vil du helst spise?

»Jeg var for nylig på Barr i Nomas gamle lokaler. Det var fuldstændig fantastisk på alle parametre«.

Har du et stamsted?

»Jeg har et sted, jeg kommer ofte, og det er på Assistens Kirkegård. Det er fuldstændig unikt. Det er på en måde en botanisk have, en oase midt i alt det kaos, der kan være på Nørrebro. Det er et meget specielt sted«.

Hvad ville du bruge en solskinsdag i byen på?

»Jeg ville tage ud på Refshaleøen, gå på La Banchina og spise morgenmad, spise frokost på Amass og bare være derude. Jeg tager også tit derud og plukker urter. Måske har man ikke tid til at tage ud af byen, men det føles som at komme fuldstændig ud af København, når man er derude«.

Hvad gør dig mest stolt af København?

»Alle mine kollegaer. Sammenligner man København med den store vide verden, er der enormt højt niveau både på barer og restauranter — og det er på trods af, at det økonomisk er svært at få det til at hænge sammen med de dyre lønninger«.

Hvad irriterer dig ved København?

»Måske alle cyklisterne. Det er fantastisk og unikt, at man kan cykle på den måde, man kan, men folk passer ikke godt nok på hinanden. De tænker for meget på sig selv, kører over for rødt og cykler på fortovet i stedet for at kigge op, tage sig lidt bedre tid og tænke på, at der er andre mennesker«.

Hvad kan København lære af Sverige?

»Jeg vil vende spørgsmålet og sige, at svenskerne kunne lære af københavnerne, blive større livsnydere og slappe lidt mere af — det er noget, jeg har lært af at bo i København. I København er man afslappet og bedre til at trække vejret, end svenskerne er«.

Hvad ville du vise dine svenske venner i København?

»Jeg ville vise, at København er god til de små og unikke ting. København er meget mere end Den Lille Havfrue og Strøget. Jeg ville tage dem med på de små og unikke barer, cafeer og gader, der hylder de mennesker, der tør at lave deres egne ting. Jeg ville gå efter Værnedamsvej, Refshaleøen, Christiania og gå på nogle af de mange gode restauranter, der er der «.

Får du nogle gange for meget af svenskere i København?

»Ja. Det er lidt synd, at svenskere tror, at danskere automatisk forstår svensk. De forstår jo heller ikke særlig godt dansk. Jeg tror, man mister meget kommunikation, og det er synd«.