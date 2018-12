I 1921 var julen slet ikke så kommercialiseret som i dag, hvor man ikke kan tænde for en tv-kanal to måneder før jul uden at blive bombarderet med romantiske julekomedier og reklamer for alskens juletingeltangel . 1. december 1921 var der på side 13 i Politiken dog en mindre annonce for Mimosa Julemesse på Vesterbrogade, hvor man kunne købe 14 stk. juletræspynt for 88 øre. Og ville man have noget at hænge pynten på, var der såmænd samme dag ankommet to togvogne fyldt med juletræer, som Politikens navnkundige fotograf Holger Damgaard her har foreviget.