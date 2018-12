24 kalendergaver om Mariah Carey inden aftenens koncert: Alt, hun vil have til jul, er dig … og andre småkrav Popdivaen Mariah Carey besøger Royal Arena 4. december med sit ’All I Want For Christmas is You’-juleshow. Men vidste du f.eks., at hendes store julehit er skrevet på bare et kvarter? At sangerinden plejer sin hud med mælk og skaber julestemning i privaten med levende rensdyr?

Der er sangerinder, der opfører sig som divaer: klæder sig i lange eksklusive pelse, bliver fragtet i dyre biler og kræver den der helt særlige flaske blid brus med noter af tranebær præcis 12 minutter inden koncertstart.

Og så er der Mariah Carey, der ikke lader sig nøje med sådanne smånykker.

Den 48-årige popdivas turné-rider (listen med krav, stjerner sender ud til f.eks. spillesteder) er ikke som de flestes. Gennem tiden har den budt på alt fra krav om champagne i krystalglas og bøjelige sugerør over omklædningsrum fyldt med hvide roser og vaniljeduftende værelser uden stressende mønstre, dog med farvesorterede M&M’s og en temperatur på 24 grader.

Men på den anden side: Mariah Carey er jo også den bedst sælgende kvindelige kunstner nogensinde med godt 200 millioner solgte plader og hele 18 amerikanske Billboard Hot 100 #1-singler på cv’et.

Hun er født i 1970 og opvokset i Huntington, New York, som datter af en afroamerikansk far og en irsk-amerikansk mor (ja, og så er hendes gudmor r&b-ikonet Patti LaBelle). Forældrene blev skilt, da hun var 3 år. Og hendes mor flyttede derefter rundt, alt efter hvor hun fandt operasangerjobs. Og mens storesøsteren, Alison, blev stofmisbruger, fik et barn som 15-årig og har fået konstateret hiv efter år som prostitueret, gik det noget anderledes for Mariah.

I 1990 brød hun igennem med sit selvbetitlede debutalbum, og da hun i november udsendte albummet ’Caution’, var det hendes 15. studiealbum – og et album, der nok mest er lidt flødeskum på toppen.

For de seneste mange år har popdivaen kunnet skumme fløden – ikke bare på ørehængere som ’Touch My Body’, ’Fantasy’, ’Hero’ og ’Dream Lover’, men også på sin første juleplade, ’Merry Christmas’, den med julebangeren ’All I Want For Christmas Is You’, som hun udsendte i 1994.

De seneste fire år har hun turneret med et ’All I Want For Christmas is You’-juleshow, og det er det, der tirsdag bringer hende til København.

’All I Want For Christmas Is You Concert’. 4. dec. kl. 20. Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20, Kbh S.

www.royalarena.dk

24 små jule-faktapakker om Mariah Carey:

Foto: Finn Frandsen Popstjernen Mariah Carey under en koncert i Forum i København.

1. ’Merry Christmas’

Albummet ’Merry Christmas’ med storhittet ’All I Want For Christmas is You’ er en af de bedst sælgende juleplader nogensinde, og indtil videre er den på verdensplan blevet solgt i mere end 15 millioner eksemplarer.

2. En vokal virtuos

»Når folk taler om de store indflydelsesrige sangere, taler de om Aretha, Whitney og Mariah. Det er et vidnesbyrd om hendes talent«, har Stevie Wonder sagt om Mariah Careys stemme. Hendes stemmeregister strækker sig over hele fem oktaver, fra et F2 i ’Sweetheart’ til et G7 i ’Emotions’. Og havde det ikke været for Guns N’ Roses’ skrigeballon, Axl Rose, som er løbet med titlen, kunne hun også kalde sig verdens teknisk dygtigste sanger.

3. Tilforladelig timeløn

’All I Want for Christmas is You’ er gaven, der bliver ved med at give. Det er hendes største internationale hit, der har sikret en indtjening på mere end 50 millioner dollars (godt 326 millioner kroner, red.) – alene i royalties. Singlen, som Mariah Carey har skrevet sammen med Walter Afanasieff, er den 11.-bedst sælgende i musikhistorien. Og så tog det ikke mere end et kvarter at skrive den.

4. Det rene gedehit

I 2010 hævdede en britisk gedefarmer, at hans dyr producerede 20 procent mere mælk, når han spillede Mariah Careys juleklassiker på repeat. Omvendt så det ud med ’The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)’ af Alvin and the Chipmunks, der tilsyneladende lagde låget på mælkejungerne.

5. Mælkebad

»Nej«, lød det prompte, da Mariah Carey for nylig i The Guardian blev spurgt, om det virkelig kunne passe, at hun badede i fransk mineralvand. »Jeg bruger mælk som skønhedsbehandling. Men jeg vil helst ikke dele ud af alle mine hemmeligheder«.

6. Rekordhøjt

I 2003 kom Carey med i Guinness Rekordbog for at have ramt den højeste indspillede tone nogensinde sunget af en menneskestemme.

7. Mariahs verden

I 2016 lancerede Mariah Carey sit eget realityshow, ’Mariah’s’ World’. En slags ’Keeping Up With The Kardashians’. Bare uden succesen. Hendes fans fik kun en enkelt sæson med indblik i et liv med Louboutin-stiletter, skønhedssaloner og særdeles dyre designerkjoler, før programmet blev stoppet.

8. Hvorfor nøjes ...

… med en enkelt musikvideo, når man kan lave tre? ’All I Want For Christmas’ har ikke bare den grynede hjemmevideolignende musikvideo, som singlen først blev lanceret med. Der er også lavet et sort-hvid 60’er-inspireret alternativ og en i samarbejde med Justin Bieber. Tilsammen har musikvideoerne været set mere end 315 millioner gange.

9. Et stykke med Mottola

Mariah Carey blev som 19-årig spottet af pladebossen Tommy Mottola, med hvem hun senere blev gift – og siden skilt fra. Det er den 20 år ældre Mottola, ’All I Want For Christmas is You’ handler om, og – hold nu fast – det er ham, der i musikvideoen ankommer på en rød slæde iført julemandskostume for at give hende en gave. Hvilken juleromance.

10. Bipolar popkarriere

I 2001 havde Mariah Carey et noget bizart besøg i MTV-programmet ’TRL’. Uinviteret dukkede hun op, smed blusen og delte is ud til publikum. Hun havde haft et breakdown på åben skærm, forklarede hun efterfølgende. Men i foråret fortalte Mariah Carey til mediet People, at hun de seneste 17 år har levet med en bipolar lidelse.

11. All I Want for Christmas is YOOOOOOU!

Der er lavet et utal af coverversioner af Mariah Careys successingle, siden den udkom i 1994. Og skulle man få behovet for at nyde den i sort-skjorte-eyeliner-og-tyndt-rødt-slips-udgaven, er My Chemical Romance (naturligvis) leveringsdygtige.

12. Den hemmelige juleakkord?

Den amerikanske journalist Adam Ragnusea har haft ’All I Want For Christmas is You’ under luppen. Og der har han fundet en særlig juleakkord, som – måske nok i en anden toneart – også er at finde i Irving Berlins julebanger ’White Christmas’. #illuminati.