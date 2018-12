Se billederne: Efter 435 år holder Bakken jul for første gang

Togtur ud af byen

Vi begynder på Københavns Hovedbanegård, hvor et veterantog sætter af sted et par minutter efter det annoncerede tidspunkt, kl. 11.04.

Det hele er meget Harry Potter-agtigt, for toget ryger og damper og ser enormt nuttet ud i al sin gammeldagshed. Da jeg stiller min cykel ved bagindgangen, møder jeg cirka 15 julemænd og -kvinder. De vælter ud af en taxa og ind i mylderet.

Ved nedgangen står de klar til at møde alle de begejstrede børn med Pjerrot.

Mens vi triller ud af Hovedbanegården, står jeg udenfor i den ene ende af togvognen og kan på nært hold observere, hvordan alle væggene i det underjordiske på vej til Vesterport er tatoveret med graffiti.

Det virker helt forkert at stå i et veterantog, der tuder, som var vi med i en ’Far til fire’-film fra 1950’erne, mens omgivelserne er helt anderledes.

Vi triller stille og roligt fra undergrunden til tæt bebyggelse, moderne lejlighedskomplekser og store færger i Nordhavn og videre med luft mellem de større og større huse op gennem Hellerup og Charlottenlund, inden vi lander på Klampenborg Station.

På turen går livlige julemænd gennem togvognene og deler pebernødder og juleskum ud, »Jeg har et andet job kl. 15.00«, forklarer en julemand, mens han pøser en skefuld pebernødder ned i et lykkeligt barns hænder. De skrappe og meget veterantogsentusiastiske konduktører sørger for, at alle har en billet.

På stationen bliver vi mødt af Vedbæk Pigegarde og Bakkens maskot, Kalle Kronhjort, der følger os hele vejen op til Bakken.

Idet vi nærmer os hovedindgangen, byder en lugt af friture os velkommen.

Foto: Maud Lervik JUL PÅ BAKKEN: Under misteltein blir alle ønsket velkommen av Pjerrot og julemenneskene. Bakgrunnsinformasjon: Bakken holder for første gang juleåbent og det er anledningen til, at Ibyen laver stor reportage til vores Jul Ibyen-nummer. Vi tager med juletoget derud og tager på rundtur på markedet, i matadorbyen etc.

Pjerrot skal man kende

»Jeg er ved ham den hvides hus«, siger fotografen i telefonen, da jeg ringer til hende, efter at vi er blevet væk fra hinanden.

»Hva’?«, svarer jeg, og pludselig forstår jeg: »Altså ved Pjerrots hus?«.

»Hmm, det ved jeg ikke. Ham, der er helt hvid i hovedet og har hvidt tøj på«, svarer hun.

»Det er Pjerrot! Kender du ikke ham?«, svarer jeg og kan ikke skjule min undren. Det gør hun ikke, og det skyldes, at hun er norsk. Pjerrot er et dansk nationalklenodie, men åbenbart ikke kendt uden for landets grænser.

Vi finder hinanden og får en snak om dansk kulturarv. Man skal kende Pjerrot og ’Matador’. Særligt når man er på Bakken.

Men jeg er ingen ekspert. Ja, jeg er nødt til at tone rent flag. Jeg har været i Tivoli et utal af gange – de første 50 gange har jeg listet mig gennem hovedindgangen og købt turpas, hørt koncerter eller bare spist is og popcorn, naturligvis de der gourmetstørrelser med lækker karamel omkring.

Til gengæld er dette kun min tredje gang på Bakken. Første gang var jeg nok 12-13 år. Min fars fasters mand, slagter og sømand, var ved at falde ned af stolen, da han hørte, at jeg aldrig havde været der, og fik straks arrangeret en tur.

Det var fint nok, jeg kan huske en vis utilfredshed med udvalget af rutsjebaner; der var én, den gamle i træ, men jeg prøvede den så til gengæld også 10 gange.

»Et stykke dansk kulturhistorie«, mente min fars fasters mand, men jeg ville hellere i Tivoli, fordi det var forbundet med sjov, ballade og magi. Det var der, den jyske og fynske fraktion af familien altid samledes.

Med andre ord: Jeg er et af de børn, der varme sommeraftener år efter år blev udstyret med en kasket, hvorpå der stod ’Min mor og far sidder Grøften’, og for rundt med mit turpas, mens min familie vitterlig sad i Grøften. Så kom man bare tilbage, når man havde prøvet en tilpas mængde forlystelser.

Foto: Maud Lervik JUL PÅ BAKKEN: Efter reisen med veterantoget og en introduksjonstur i Bakken er det tid for at julemenneskene tar seg en pause med gløgg og epleskiver. Bakgrunnsinformasjon: Bakken holder for første gang juleåbent og det er anledningen til, at Ibyen laver stor reportage til vores Jul Ibyen-nummer. Vi tager med juletoget derud og tager på rundtur på markedet, i matadorbyen etc.

Tivoli eller Bakken

Er det en konkurrence? Er man til det ene eller andet? Jeg møder et par, der fortæller, at de går begge steder, men synes, at det kan blive en voldsom udgift at invitere de otte børnebørn i Tivoli. Så er det lettere med Bakken.

Spørger man Malene Svane Gravesen og Jane Gravesen, er de faktisk yderst tilfredse med, at Bakken for første gang er åben i julen. De er inde i Korsbæk og kigger på julepynt. I en lille rullende kuffert har de også hunden Kira med. Hun er otte, snart ni år, så hun kan ikke holde ud at gå blandt så mange mennesker:

»Vi er faste gæster om sommeren. For os er det et familiested. Tivoli er for snobberne. Her er det helt almindelige mennesker, der kommer. Og der er plads til alle. Også hunde. Det må man ikke i Tivoli ud over på hundens dag«, forklarer Jane Gravesen, og Malene Svane Gravesen supplerer:

»Den kunstige sne ser virkelig godt ud. Det er meget julet. Vi er fra Præstø, så det er ligegyldigt, hvor vi kører hen. Der er lige langt til Tivoli og Bakken«.

Bakkens direktør, Nils-Erik Winther, køber nu ikke helt påstanden om konkurrence:

»Vi er som sådan ikke i konkurrence med Tivoli. En god regel er, at hvis der er mange mennesker i Tivoli, så er der også mange mennesker på Bakken. Vi supplerer hinanden godt, og på Bakken kan vi give turisterne mulighed for at komme lidt ud af byen«.

Den ældste forlystelsespark

Faktum er, at jeg har svært ved at finde rundt på Bakken eller Dyrehavsbakken, som den egentlig hedder; de små snoede gader med bøfsandwich, churros og ølbarer smelter sammen for mig.

Forlystelsesparken er fra 1583. Siden da har det været et sted for gøglere, og det er det stadig. Det startede som en markedsplads i forbindelse med Dyrehaven; et skønt sted for københavnere at tage hen for at opleve omrejsende cirkus. Bakkens Hvile, syngepavillonen, hvor du kan få en fræk vise, er fra 1877, og fra omkring 1900-tallet begyndte Bakken at ligne det, vi kender i dag, med faste skure.

Cirkusrevyen blev til i 1935. Den seneste tilbygning på Bakken er ’Matador’-byen Korsbæk, hvor man kan opleve Skjerns Magasin og banken, mens man drikker en øl på torvet.

Bakken er et gammelt sted med mange traditioner, og nu skal en ny begynde. Egentlig handler det om, at man er gået fra at være sommerpark til helårspark, hvilket også giver Bakken mulighed for at holde åbent i efterårsferien, forklarer Nils-Erik Winther.

»Det er rigtig rart ikke kun at være en sommerpark, hvor vi er afhængige af vejret«, siger han. Forhåbningen er, at der kommer 150.000 besøgende de næste fire weekender i december, hvor parken holder åbent.

Direktøren glæder sig til at opleve stemningen.

»Man kommer ud af byen og ind den mørke skov, og så ligger Bakken og lyser op«.