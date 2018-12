Ejeren af Vesterbro-institutionen Kihoskh: »Det er jo katastrofalt med al den forurening«

Hvorfor skulle vi mødes på Dronning Louises Bro?

»Det er måske 5-7 år siden, at det blev populært at sidde på Dronning Louises Bro, uden at der var nogen overordnet plan for det. Det er virkelig begrænset, hvor mange af sådanne uplanlagte mødesteder vi har i København. Mødesteder, der skyder op på steder, hvor det kommercielle er helt skrællet væk. Boulevarden ved Kihoskh har noget af det samme, hvor folk om sommeren slår sig ned på græsset på det mest ulogiske sted. Der er ingen mur eller andet, man kan læne sig op ad. Men med første forårssol kommer et hav af mennesker«.

Hvor bor du?

»I Kartoffelrækkerne på Østerbro, hvor der er ti forskellige gader. Der er gader, som minder lidt om Hellerup med nydelige haver og orden i gaden. Andre er mere Frederiksberg-agtige - mere løse, men stadigvæk pæne. Og så er der hippiegaden, hvor jeg bor. På sommeraftener sidder vi ved fællesborde og spiser. Og der er så mange, at vi må have double-seatings. Først kommer familier med små børn, før der er udskiftning. Og i december har vi en daglig julekalender, hvor vi 18.30 mødes i en ny have til gløgg, pebernødder eller sildemadder«.

Hvad karakteriserer kvarteret?

»Det er et ualmindeligt privilegeret område. Vi svømmer i takeawaysteder. Søerne ligger så tæt på, så man kan gå ned og se solnedgangen eller fyrværkeri nytårsaften. Og vores huse ligger sådan, at man kan se, når genboen holder fødselsdag, ligesom væggene er så tynde, at man ved, hvad naboen og overboen foretager sig. Man kan derfor ikke andet end tale med hinanden om, hvad vi hver især laver«.

Hvad ville du vise udenlandske gæster?

»Jeg ville ret hurtigt tage dem væk fra bymidten gennem brokvartererne og ud til Refshaleøen. Og så ville jeg tage dem en tur med havnebusserne – ikke bare i Inderhavnen, men ud til Sluseholmen, som jeg synes er et sjovt nyt, anderledes forsøg på at lave noget bevidst uens byggeri«.

Hvis du skulle tage din kone med på en date, hvor skulle det så være?

»Når man giver gaver til en ægtefælle, er man jo ofte så heldig, at man selv får del i den. Så Kiin Kiin ville være et rigtigt godt bud. Jeg kan godt lide, når restauranter formår at ligge på så højt et niveau og samtidig være meget lokalt placeret«.

Hvor i København finder du ro?

»Tidligere havde jeg et spot nede ved Kvæsthusbroen, inden de lavede Ofelia Plads, hvor der helt nede for enden aldrig kom en sjæl. Så kunne man sidde ved vandet og få aftenens sidste sommerstråler. Men selv om København er ekspanderet og hele tiden ændrer sig, så kan man blive ved med at opdage sine egne små heller i byen«.

Foto: Emma Sejersen Der er ofte fyldt med mennesker på Sønder Boulevard, når Keld Pedersen om eftermiddagen tager afsted fra sin. Og så nyder han at komme hjem til rolige omgivelser og gå en tur langs Søerne.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så lave i byen?

»Jeg kunne mega godt tænke mig at bygge et byggeri lidt efter gammelt amerikansk forbillede med en portner ude foran. Der skulle være en enorm, flot trappe hele vejen op i huset, hvor dørene ind til lejlighederne stod åbne. Så kunne folk gå ud og sætte sig på trappen og læse deres avis eller sludre med naboen over en kop kaffe«.

Det kan ikke passe, at bilisterne har forrang i en by, hvor der er lige så mange cyklister Keld Pedersen, indehaver af Kihoskh

Hvis du havde en bulldozer, hvad ville du så fjerne?

»Kalvebod Brygge - fra Fisketorvet og frem til Blox. Der er selvfølgelig bølgen, der er rigtig godt tænkt. Men ellers er det sørme et kedeligt syn«.

Hvor i byen dufter der allerbedst?

»Amager Fælled. Der er en birkeskov derude, som jeg stadigvæk kan fare vild i. Og der dufter fantastisk«.