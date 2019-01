Præst i Stefanskirken om at score i storbyen: »Altså, hvad jeg ikke har set til kirkekaffen, det er ikke småting«

Pernille Østrem er præst i Stefanskirken på Nørrebro, handler det om at lytte til verden og finde inspiration. Her fortæller hun om det bedste - og det værste - ved København.

Hvorfor skulle vi mødes i Stefanskirken?

»Både mit arbejde og store dele af mit privatliv har sit centrum i og omkring Stefanskirken. Her er jeg kommet i 20 år og været præst halvdelen af tiden. Bygningen har stået der, da den sidste sporvogn kørte forbi, den har overværet begravelser, vielser og dåb. Selv om kirken ligger ud til Nørrebrogade, er her utroligt fredeligt. Ikke nødvendigvis stille. Det kan være, orgelet bruser, måske er 500 børn fra Rådmandsgade Skole midt i ‘Dejlig er den himmel blå’. Og engang kom jeg ind til, at to mænd lå og sloges om guldøl oppe ved alteret. Men indimellem er der ro. Ingen muzak i højtalerne. Ingen brummende espressomaskine. Ingen breaking news. Det er et helle i og fra byen«.

Hvor bor du?

»Jeg bor på bagsiden af Stefanskirken, så det er her, jeg tøffer rundt både i og uden for arbejdstid. Faktisk har jeg ikke nogen cykel. Mit liv er meget i lytte-mode, fordi jeg evigt skal finde inspiration. Det er mit job at samle trådene og sige noget fornuftigt, og det kan jeg kun, hvis jeg lytter til verden. Derfor elsker jeg at overhøre brudstykker af folks samtaler. Og på mit gæstetoilet, der ligger helt ud til vejen, har jeg en bog liggende med citater fra forbigående. Der står sætninger som: ’Ja, for helvede, gu’ er det er mig, der banker på, tror du, det er Thomas Helmig?’, ’Det var en avanceret seksuel ydelse, tror du, det går?’ og ’Er jeg den eneste i klassen, der ikke har fået en abort?’«.

Jeg har oplevet brændende biler og bandekrig på Nørrebro, men jeg har aldrig så meget som fået stjålet min pung

Hvad karakteriserer dit kvarter?

»Forandring. I kirkens 144-årige historie er den gået fra at ligge ved en mark til at være omgivet af nogle af byens mest trendy gader. Da jeg blev født, var det et kvarter med alle de gamle nørrebroere. Nu er befolkningen mere blandet. Nørrebrogade er jo fyldt med mobilforretninger, juvelerer og shawarmasteder, men sidegaderne kommer krybende med nogle stærke idealer. I Jægersborggade ligger der nu en butik, hvor man kan få skræddersyet sine hatte, og der kommer vel snart en handskemager. I kirken bliver børnene ikke kun døbt ældre mainstreamnavne som Vigga og Manfred, men også de mere outrerede som Leif vender tilbage. Så det er en underlig blanding af noget, der er i forandring og en søgen tilbage«.

Hvad er det værste ved kvarteret?

»Det er fedt at se, at man sagtens kan bo en lille familie i en toværelses og samtidig dyrke tagtomater. Men Nørrebro er stadigvæk en broget forsamling. Og der bor rigtig mange, som skal kæmpe utrolig hårdt for at få del i samfundets goder. De, som har en stor gæld, et misbrug eller er vokset op i et hjem, hvor der er ufatteligt langt til tagtomaterne«.

Hvor finder man kærligheden i København?

»For mange er det nok på datingtjenester, så man ikke behøver satse på, at man tilfældigt støder på sit livs kærlighed en aften på Mikkeller. Men når det kommer til at date, tror jeg, at man skal ud at gå. Det kunne være på Assistens, i Nørrebroparken eller Superkilen. Og skal man ud at spise, så elsker jeg det etiopiske sted Asmara på Jagtvej. Det er billigt, og så kan man se, hvordan ens date reagerer på at spise en kæmpe pandekage og velsmagende snask i 12 farver med fingrene. Der er dog ikke så meget at tygge på, så man kan blive helt sulten efter en knasende oblat fra kirken«.

Altså, hvad jeg ikke har set til kirkekaffen, det er ikke småting. Det er jo et totalt godt scoregreb, hvis man har mødt en, der er lidt eftertænksom, at invitere til en kirkekoncert eller en gudstjeneste

Har du et godt tip til de datende københavnere?

»Jeg taler med rigtig mange mennesker, der både har fundet og mistet kærligheden. Og min erfaring siger mig, at man skal involvere sig i græsrods- og frivilligt arbejde – folkekøkken, fodboldklubber, kirken. Altså, hvad jeg ikke har set til kirkekaffen, det er ikke småting. Det er jo et totalt godt scoregreb, hvis man har mødt en, der er lidt eftertænksom, at invitere til en kirkekoncert eller en gudstjeneste. (Men må man godt kysse i kirken?, red.) Ja ja, det gør de i hvert fald lystigt«.

Hvor ville du selv tage en date hen?

»En tur på Assistens. Her ligger folk fra Dansk Vestindien, franske nonner og faldne russiske soldater. Hjertet flyder jo over med historiens gang derinde, og man kan få lov at fortælle sin egen. Og så kommer man måske også til at tænke på, at vi alle en dag skal dø. Livet er kort, så det er bare med at gribe chancen, når den er der«.

Hvor i København keder du dig?

»I 5C. Der er kun få, der råber en dårlig forbindelse op på et fremmedsprog, men ellers taler folk ikke engang i telefon længere. I gamle dage kunne man i det mindste sidde og overhøre, hvilke kønssygdomme folk havde fået hen over weekenden«.

Foto: Mads Nissen

Foto: Mads Nissen

Hvor i byen er du sidst blevet overfuset?

»Det blev jeg en dag, hvor jeg bad en fyr flytte sin bil fra en port, så man kunne komme igennem. Så flippede han helt ud og sagde: ‘Du er mega stresset, slap dog af, kælling’. Så den der roadrage lever virkelig. Men jeg har boet på Nørrebro, siden jeg var 18 år. I 1993 sad jeg som 12-13-årig med mine Doc Martens på til et eller andet ventrefløjsarrangement og hørte skuddene ved 18. maj-urolighederne. Jeg har oplevet brændende biler og bandekrig på Nørrebro, men jeg har aldrig så meget som fået stjålet min pung«.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så forandre i byen?

»Som min kirkeorganist for nylig sagde: »Der er mere brug for Bach end nogensinde« – at børn hører et stykke klassisk musik, at man kan citere et lille digt af Tove Ditlevsen. Alt det, der er beåndet, skal vi værne om. Det, der minimerer meningsløshed og tomhed. Det kræver noget kultur, noget ånd og nogle konfirmander, der nogle gange sidder og keder sig lidt. Man må godt synge, læse og høre ting, man ikke 100 procent forstår«.

Hvor finder man den ånd?