Skuespiller Cyron Melville elsker København baggårde: »Jeg har oplevet fuldstændig sindssyge parker bag portene«

Hvor bor du?

»Jeg bor på Nørrebro og Frederiksberg. Det er lidt syret, men jeg bor lige præcis der, hvor det skiller. Jeg har postnummer på Nørrebro, men bor i Frederiksberg Kommune. Jeg henter post på Haraldsgade på Nørrebro og sender mine børn i institution på Frederiksberg. Jeg er født på Frederiksberg, og jeg kan egentlig meget godt lide at være tilbage. Samtidig er der også en vibe af være på Nørrebro«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»At der findes alle slags mennesker. Frederiksbergs borgmester bor lige om hjørnet. Der er villakvarterer, og Nordvest ligger en spytklat derfra. Man kan gå i grønthandlen og prutte om prisen eller ned om hjørnet og købe dyr chokolade. Der er det hele«.

Hvad fascinerer dig ved byen?

»Liv. Mennesker. Hvor er de på vej hen? Hvad har de gang i derhjemme? Hvor kommer de fra? Jeg synes, mennesker er interessante, jo flere jo bedre«.

Hvor finder du eventyr?

»Jeg elsker at gå ind i baggårde. Det er mystisk, fascinerende og en lille smule forbudt. Det er en form for historie, som forsvinder i dagligdagen. Vi kender alle sammen Frederiksberg Allé, men lige så snart man kommer ind i en baggård, ser man byen fra en ny vinkel. Jeg har oplevet fuldstændig sindssyge parker bag portene. Nogle gange spørger folk, hvad jeg laver, så siger jeg altid, at jeg ikke er ude på at stjæle cykler«.

Har du et stamsted?

»Café Friheden, som er forholdsvis nyt. Stedet har samme kvalitet og hygge som eksempelvis Café Taxa, hvor jeg også kommer meget. Så er der Bevar’s, der ligger i Ravnsborggade. Den er også virkelig fed. Jeg skal kunne sidde lidt for mig selv og bladre i et manuskript. Kaffen skal være god og ikke alt for dyr. Der skal også være god musik. Jeg fungerer ikke med musik, der er dårlig«.

Hvor går du og ud spiser?

»Osteria 16 kan jeg rigtig god lide. Det virker, som om man går ind et sted i Rom. Belysningen er sydlandsk og meget skarp. Der er et billede af det italienske fodboldlandshold på væggen. Maden er virkelig god, og det samme gælder vinen. Betjeningen er suveræn. Jeg kan godt lide, at man sidder tæt og kommer hinanden ved«.

Hvilken årstid er bedst i København?

»Foråret. Der går folk fra depression til lykke. Vinteren er lang, og derfor rykker april og maj virkelig. Det er småmagisk. Det er ligesom en forelskelse, det hele sitrer. Man skal bare ud. Der blomstrer byen af glade mennesker, og parkerne ser for vilde ud«.

Hvordan bruger du byen her om vinteren?

»Vi tager på Ku.be (ved Flintholm, red.), som er en indendørs legeplads. Den er i fire niveauer og vildt fed, også for voksne. Der er lange rutsjebaner. Der er tit mange mennesker, men det er rart, fordi det er varmt. Vi tager også tit på Frederiksberg Bibliotek. Tænk, at vi har et sted, hvor man kan låne ting gratis. Det er fuldstændig syret. Der er også en dejlig ro«.

Hvor i København keder du dig?

»I al den tid, mens vi har ventet på de fede metroer, har jeg kedet mig, hver gang jeg har set en grøn væg. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at være byggemester og arbejde i 35 meters dybde, og jeg respekterer det, men nu har jeg set nok på de vægge, der har skjult København«.

Hvornår er København allermest irriterende?

»Det irriterer mig, når folk kører for hurtigt. For eksempel ned ad Stefansgade, hvor der ligger legepladser og vuggestuer. Så bliver jeg vred. Der er generelt for mange biler, men jeg har selv én, så måske jeg ikke skal komme for godt i gang«.

»Og når mennesker er for grumpy og smålige. Jeg bliver mindet om det, når jeg rejser. Jeg har lige været i Thailand, hvor folk er venlige og kigger en i øjnene«.