Flygt fra din hverdag: Nu skal københavnerne lokkes til at spise, drikke og arbejde på byens hoteller

Hotellerne er ikke længere kun for gæster, der mangler en seng at overnatte i. Nu skal københavnerne spise, drikke og arbejde på hotellerne i byen. I dag åbner endnu et hotel, der drømmer om både overnattende og lokale gæster.