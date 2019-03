Nudler fra Geranium-kok og thaimad fra Nørrebro-favorit: I weekenden åbner to af byens madmarkeder med en række nye boder

Har København virkelig brug for endnu et madmarked?



Åbenbart.

Snart åbner i hvert fald et nyt, 3.000 kvadratmeter stort madmarked i Boltens Gård.

Men kan du ikke vente til åbningsdagen 13. april, kan du tage hul på gademadssæsonen denne weekend, hvor to af byens andre populære madmarkeder åbner efter vinterhi.

Reffen åbner med thai-favorit og veganske pandekager

Der er lagt op til fest, når Reffen Copenhagen Street Food fredag 29. marts kl. 12.00 skyder sæsonen i gang med en åbningsweekend, der byder på masser af smagsprøver, live dj’s og gratis, kolde øl til de 1.000 hurtigste.

Madmarkedet, der ligger på Refshaleøen og selv kalder sig det største på den nordiske street food-scene, har i år udvidet med en række nye madboder og kreative værksteder - og et nyt Public Art Program, hvor den portugisisk-fødte street-kunstner André Calado inviterer dig til at slå kreativiteten løs med spraymaling på øens containere.

Den roste thai-restaurant Ranee’s, der normalt holder til på Blågårds Plads, er blandt de nye fem madboder. De vil servere frisk fisk og retter fra det nordøstlige Thailand. Everest Nepalese Food vil servere nepalesiske klassikere fra en foodtruck, Malawa Truck, en mellemøst-inspireret mad, går all in på vegetariske og veganske retter pandekager, mens det franske bistrokøkken får plads hos Républiques nye stad, og Nordic Hotdog slår et slag for nordiske gourmethotdog.

Og så er der alle de andre stader, som Ibyens anmeldere sidste år var forbi på Reffen og uddele hjerter til.

Pasta og Geranium-nudler hos Broens Gadekøkken

Er du ikke mæt efter turen på Reffen, kan ruten fortsætte til Inderhavnsbroen.

En anden åbning, der finder sted på fredag 29. marts kl. 11.00, er nemlig Broens Gadekøkken, der hele weekenden inviterer til forårsfest med grill, boblende cava fra Løgismose og kolde øl fra Nørrebro Bryghus.

Blandt de nye stadeholdere er blandt andre pastaspecialisterne fra Barabba, pizzabagerne fra Pizza Bros og en tidligere Geranium-kok, Will Smith, der sælger nudler og dumplings.

Ud over at smage mad fra hele verden kan du også lære, hvordan du bager dit eget naanbrød eller den bedste pizzadej, ligesom der alle dage vil være live musik og dj’s.

Bag Broens Gadekøkken står folk fra Copenhagen Street Food, der åbnede madmarkedet kort efter, at Papirøens lokaler i 2017 måtte rives ned.

Læs vores cafékontrollants anmeldelse af Broens Gadekøkken her.

Reffen Copenhagen Street Food. Refshalevej 167A, 1432 København K. Åbner fredag 29. marts kl. 12.00.

Broens Gadekøkken. Strandgade 95, 1401 København K. Åbner fredag 29. marts kl. 11.00.