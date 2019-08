København får nyt kunstmesse: »Gallerier er ikke bare noget for gamle, støvede kunstsamlere. De unge vil gerne være med«

Det skal du se

3 navne, du kan opleve på Enter Art Fair

Gammel traver i nyt element

Den anerkendte amerikanske kunstner Paul McCarthy er kendt for sit vidtfavnende og ofte provokende kunstnerskab, der omfatter performance, film, installation, skulptur maleri og nu også virtual reality, som han udstiller på Enter Art Fair.

Foto: Paul McCarthy and Khora Contemporary Courtesy of the artist, Hauser & Wirth, Xavier Hufkens and Khora Contemporary

Feministisk fotomontage

Linder Sterling er en britisk kunstner, kendt for sine radikale feministiske fotomontager og konfronterende performances. På Enter Art Fair udstiller Liverpool-kunstneren fotomontagen ’Bardot Relief’, der sender hilsner til den franske skuespiller Brigitte Bardot.

Foto: Sterling Linder Bardot Relief, 2017 photomontage 22,7 x 17,1 cm Præsenteret af dépendance, Bruxelles

Provocateur på papir

Tyske Katharina Grosse arbejder ofte med stedsspecifikke værker, som hun skaber ved at spraye vilde farver direkte på landskaber, arkitektur og interiør – blandt andet i Mindeparken i Aarhus, som hun spraymalede bolsjefarvet i 2017, hvilket gav anledning til stor debat. Hendes malerier og papirarbejder, der kan opleves på Enter Art Fair, er sjældent på markedet.

Foto: Kathrarina Grosse: © Katharina Grosse and VG Bild-Kunst, Bonn Courtesy the artist and König Galerie, Berlin/London

