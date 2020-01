Det funkler i alle regnbuens farver: Hvad er det, der lyser op i Sydhavnen?

Automatisk oplæsning Beta

Guiden gælder fra 6. januar til 12. januar 2020.

Se!​

Drømmer du dig også væk fra København i disse dage? På Fotografisk Center i Den Brune Kødby kan du fra 10. januar med udstillingen ’Stellar Spectra’ drømme dig helt til det ydre rum. Kunstneren Nanna Debois Buhl udstiller nemlig fotografier af himmelrummet. Udover at blive visuelt stimuleret, kan du også blive klogere på noget, du slet ikke vidste, du manglede: viden om astrofotografiets historie. Det endda for kun 40 kroner, og en 20’er som studerende. Afsted mod det uendelige univers.

Oplev!​

Ved Mozarts Plads i Sydhavn pryder et nyt, stort lysværk nu de smalle passager omkring den kommende metro, hvor den lyser op i mørket. Kunstneren Hans E. Madsen har lavet installationen ’Partitur - Mozart’ på hegnet for at skabe mere tryghed i området omkring pladsen. Derfor er det 22 meter lange hegn prydet med funklende lys helt frem til 2024, hvor metrostationen efter planen skal åbne.

Lysene er opbygget efter Mozarts partitur, hvor hver node fra komponistens klaverkoncert nr. 21 er blevet til en lysende flade. Værket – hvis finansiering har skabt debat blandt lokale – forventes at blive udvidet i løbet af foråret 2020. Du kan se værker i passagen ved Mozarts Plads 1A.

Kig!​

Hvis du skal nå at være med til fejringen af 50-året for pornoens frigivelse, så skal det ske, inden ugen er omme. Charlottenborgs udstilling ’Art & Porn’ markerer og reflekterer over den markante ændring af den kunst, der kunne frigives i det offentlige rum, da Danmark som det første land i verden var med til at frigive billedpornografien. For 90 kroner (50 for studerende) kan du opleve Maja Malou Lyse, Gaspar Noé og andre markante kunstnere på udstillingen. Og bare rolig, selv dine ikke-kunstinteresserede venner burde ikke kede sig med en udstilling som denne.