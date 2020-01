Filmvisning, koncert og et smutglyt til Brian Eno: Her er 3 ting, du kan lave i København denne uge

Automatisk oplæsning Beta

Guiden gælder fra 13. januar til 19. januar 2020.

Se! ​​

To uger af januar er gået, og nu er du træt af den endeløse streaming fra sengen, hvor afsnittene går i ring, og du ikke engang bemærker, at du pludselig har set fire sæsoner. På lørdag kan du varme op til voksen animationsfestivallen VOID, der løber af stablen i København fra 31 januar til 8 februar.

Den kritikerroste film ’The swallows of kabul’, er baseret på Yasmina Khadras bestsellerroman med samme navn. Et krigsdrama, der rapporterer fra Afghanistan animeret med tusch og akvarel, og du kan nå de sidste visninger, der går torsdag-søndag i Cinemateket på Gothersgade. Find dine billetter til det pastelfarvede drama her.

Lyt! ​​

Når nu du endelig har taget dig sammen til at være social og festlig, vil du gerne have så meget muligt ud af én aften. Derfor skal du onsdag 15 januar tage til Charlottenborg Live - et nyt samarbejde mellem Gyldendal og Apollo Bar. Arrangementerne løber over de første otte onsdage i 2020 med tætpakkede aftenprogrammer.

På onsdag kan du f.eks få et eksklusivt indblik i den britiske komponists Brian Enos nye vinylplade, der blev til i et studie i København. Aftenen byder også på en samtale med forfatteren Caspar Eric om hans seneste roman, ’Alt hvad du ejer’, langbordsmiddag og rundvisning. Alt sammen for 100 kroner – og så er der også adgang til resten af Charlottenborgs udstillinger. Det hele foregår på Apollo Bar, der har hjemme på Charlottenborg. Find din billet her.

Dans!​

Sommeren vender tilbage! I hvert fald for den kommende lørdag aften, når Pumpehuset i Indre By genskaber deres populære byhave, der hver sommer inviterer til koncerter og fest. De kickstarter sommersæsonen med en aften med koncerter og DJ set fra blandt andre First Hate, Nurse og det punkede band Dirt Bike, der har Pardans frontmand Gustav Berntsen som stifter.

Udover et line-up på i alt 6 navne lover Vinterbyhaven kulørte lamper, kolde drinks, summervibes og karaoke – du kan blive en del af fornøjelserne for 140 kroner. Køb billet her, hop op på cyklen og sæt gang i forårfornemmelserne.