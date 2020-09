Nu kan du blive gift på det Kongelige Teater

Her er der blevet afholdt ’Vie i det fri’ i 2020

18. januar: Toppen af CopenHill

16. maj: Kastellet

30. maj: Odd Fellow Palæet

6. juni: ByOasen, De Gamles By

13. juni: Cirkelbroen

20. juni: Det Kongelige Biblioteks have

4. juli: Odd Fellow Palæet

11. juli: Det Kongelige Biblioteks have

25. juli: Det Kongelige Biblioteks have

8. august: Amager Strandpark

15. august: Reffen

29. august: Grønnegården

19. september: Københavns Museum

Læs mere her.