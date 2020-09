Brevkassen til læser: Din kæreste lyder virkelig usympatisk

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg føler ikke, at min kæreste er særlig interesseret i mig. Vi snakker næsten altid om noget, han har en passion for, og jeg var dybt fascineret af hans viden i starten, men nu er jeg sgu ved at få nok.

Jeg føler, vi er meget mere i hans univers end i mit, og jeg er træt af det. Jeg har snakket med ham om det flere gange, men det gør ikke nogen forskel. Jeg kan fortælle om ting og sager, som ligger mig tæt på hjertet, og han virker ærligt talt ikke interesseret.

Jeg spørger meget ind, men bliver ikke rigtig spurgt igen Ugens spørgsmål

Men burde man ikke være interesseret i at vide alt, hvad der er sket, med den person, man er sammen med, før man mødte hinanden? Jeg spørger meget ind, men bliver ikke rigtig spurgt igen. Det gælder også samtaler, hvor vi snakker om det eksistentielle i livet – han virker ligeglad og er meget uengageret i samtalen.

Jeg kan mærke på mig selv, at jeg begynder at søge væk fra ham og tjekker andre fyre ud, men jeg vil jo gerne have, at det skal fungere. Hjælp.

Kh. den glemte

Gæsteredaktør Rikke Collin:

Kære glemte

Jeg kan virkelig genkende din oplevelse af at føle sig overset. Du er ikke alene. Det kan være et tegn på, at han ikke længere er engageret, hvilket jeg godt kan forstå, det kan føles som om.

Men det kan også være, fordi din kæreste er blevet for doven, simpelthen fordi han føler sig for tryg og sikker på jeres forhold. I er ikke længere i fasen, hvor man skal ’gøre sig til’ over for hinanden, og derfor tror han måske, at man ikke behøver gøre sig umage mere – for I har jo fundet hinanden. Det har jeg selv oplevet i mit nuværende forhold, indtil jeg insisterede på, at vi talte om det igen og igen.

En relation kan ikke bestå, hvis man bilder sig selv og hinanden ind, at man er de samme personer, som da man mødtes Ugens gæsteredaktør Rikke Collin

Du skriver netop, at du har talt med ham, og mit råd vil være, at det skal du fortsætte med. Et forhold er altid her og nu. En relation kan ikke bestå, hvis man bilder sig selv og hinanden ind, at man er de samme personer, som da man mødtes.

Vi forandrer os konstant. Jeg synes, du skal fortælle ham præcis det, du fortæller os nu – hudløst ærligt. At det gør dig ked af det, at du føler, han ikke engagerer sig i dig, og at det er vigtigt for dig, at I interesserer jer for hinanden – også selvom I måske har forskellige interesser.

Det betyder ikke, at I skal synes 100 procent om de samme ting eller vide alt om hinandens liv, men jeg synes, du skal gøre det klart for ham, at det betyder noget. Så tror jeg også, at han gerne vil lytte.

Kh. Rikke

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære glemte