Deres burger blev hyldet. Så væltede skandalerne frem. Hvordan vil Burger Shack genvinde kundernes appetit?

2020 blev et stramt år for restaurantejerne.

Men for den landsdækkende burgerkæde Burger Shack har 2020 været et decideret skandaleår. Sure smileys og bøder på op til 20.000 kroner er rullet ind efter afsløringer af beskidte køkkener og kød, der fik lov at stå ved stuetemperatur og røg over disken efter sidste salgsdato.

Og den gode historie om økologisk grønt fra lokale producenter og bøffer, der blev produceret fra dag til dag med en tredjedel japansk wagyu-oksekød, viste sig at være falsk.