Det har lyst op i 44 år. Nu er kendt neonskilt i København pillet ned

I Absalonsgade inviterer et pink skær dig indenfor i biografmørket hos Vester Vov Vov. Et Bosch-logo holder dig og din durum ved selskab i Kødbyens sene nattetimer, mens Irma-hønen lægger æg over Sortedam Dossering og guider dig hjem til Nørrebro.

Neonskiltene har de seneste 100 år fyldt i det københavnske bybillede, men nu forsvinder en lille flig af byens historie.

Bosch-uret i Rovsingsgade 1 – lige ved Hans Knudsens Plads – på Østerbro er nemlig taget ned.

Digitaluret har siden 1977 vist tid og temperatur til Østerbro-beboere og de mange billister, der kører ind til København via Lyngbymotorvejen. Men nu er uret væk, og en led-reklame for Energiselskabet Andel kommer til at indtage pladsen.