Et det den perfekte pasta? Her er 8 ting, du skal spise, drikke, læse og opleve i april

Solen stiger derude i horisonten. Kan I mærke det?

Mens vi tæller ned til restauranterne og barernes genåbning, kommer her en god håndfuld tips til gastronomisk udfoldelse og overlevelse i april. Og en vejviser mod nogle af byens bedre solskinspletter til indtagelse af både mad og drikke.

Trangen til fadøl kan som bekendt opstå ganske spontant, som et tisgult og let karboneret lyn fra en forårsklar himmel. Og befinder man sig i området omkring Jægersborggade på Nørrebro, er der nu yderligere mulighed for at få stillet tørsten. Ovenikøbet to go, hvilket heldigvis efterhånden er blevet socialt acceptabelt.

For i kælderlokalet på hjørnet mod Jagtvej er der nu endelig blevet tømt ud i den møbelbutik, der de sidste 7-8-9 år har holdt ophørsudsalg, og således har øl- og vinbutikken Giallo kunnet rykke ind.

Det er folkene fra Baren i Kronborggade 3, der står bag, og nu langer de altså også fadøl (Hancock til 35 kroner) ud gennem døren fra dette nye lokale overfor. Inde i butikken er det især udvalget af øl på dåse og i flaske, der imponerer: Her kan man bl.a. finde juicy og ofte ret outreret bryg fra svenske Duckpond (tænk Berliner-Weisse med passionsfrugt eller forfriskende gose med kirsebær og vanilje), lige så syret humlesaft fra norske Amundsen og kostbar bourbonstout fra Omnipollo.