En ny mikrorestaurant og en kokkefejde: Her er 8 ting, du skal spise, drikke og opleve i maj

Kan I fornemme det? Solen, friheden, den genopstandne by. Vi kan gå på bar igen, vi kan gå på restaurant igen, vi kan brunche på livet løs, som levede vi i starten af 00’erne. Hvilken fryd!

I den forbindelse: Forleden lancerede vi den nye udgave af Ibyen Cheap Eats, vores store årlige liste over Københavns bedste måltider, der gør dig mæt for max 100 kroner. Læs den her.

Og læs videre herunder for endnu flere tips til gastronomisk overlevelse i maj.

Ramsløgene har den seneste tid indtaget både krat og skovbunde overalt i Danmark, og findes der en mere hyggelig solskinsbudbringer end sådan en hvidløgsduftende fætter? Det skulle da lige være de danske asparges, der nu begynder at titte frem. Eller rabarberen.

Vil man selv give sig i kast med at sanke i naturen, er der for nylig kommet en handy lille hjælper i bogen ’Den lille vilde’ fra professionel naturvejledertype Thomas Laursen og fotograf Jannick Børlum. Udgivelsen er spredt i fire inderlomme-egnede feltbøger (inddelt efter sæson), der vejleder til, hvordan man sanker snart sagt alle spiselige urter, frugter, blomster og bær spredt over det danske landskab.