»Thorhauge udstiller afmagten«: Derfor vinder Ibyens tegner prisen for årets bladtegning 2021

Ibyen har spurgt formanden for Danske Bladtegnere, Erik Petri, hvorfor Thomas Thorhauges tegneserie for Ibyen, som vi hver uge bringer på Ibyens Instagram, Facebook og i den trykte avis under titlen ’Mood’, fortjener hædersprisen for året tegning 2021.

»Vi vil gerne give den pris til den kommenterende tegning, der bedst fanger essensen af det år, vi har været igennem, eller spidder årets vigtigste begivenhed. Når vi om fem år ser tilbage på 2020, er det ikke Frank Jensens øreslikkeri eller problemerne i Det Radikale Venstre, vi kommer til at huske, men en tid med tests og frygt, hvor vi var utrolig meget derhjemme. Med serien indkapsler Thomas Thorhauge et ekstremt præcist billede af isolationen, ensomheden og uvisheden«.