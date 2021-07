Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Normalt ville jeg være booket som dj, men det er den første weekend i ugevis siden genåbningen uden arbejde. Så jeg er faktisk lidt af en hovedløs kylling, der skal løbe rundt om mig selv uden de helt store planer. Når jeg har sådan en aften, har jeg en chat på min Instagram med en lille ’partypatrulje’ af venner, hvor man skriver: »Hvaså, hvem kan mødes?«. Og så kan alt ske. Vi ender nok på mit andet hjem, Babylon. Jeg booker bord til seks, skriver i gruppen, og så ender det altid med, at der bliver fyldt op. Jeg er vild med Babylons kammusling og deres gode asparges, der er i sæson lige nu. Aftenen starter med husets crémant, der senere erstattes med tequila. Jeg glæder mig egentlig bare til at blive grebet af mine venner i et eventyr, hvor jeg ser frem til at se, hvad der skal ske time for time.

På Sonny får jeg en kold matcha, hvor jeg ofte lokkes til at købe et friskbagt bananbrød. Helt friske råvarer og den bedste betjening. Så lækkert. Jeg er mor – og deltidsmor. Så den uge, jeg har fri, er jeg stort set ude hver dag. Og lørdag er ingen undtagelse. Jeg har tænkt mig at opsnappe det bedste sted at se fodboldkampen, tage takeout med, og så er jeg sikker på, at det leder til en lang, våd nat. Uanset kampens resultat kan aftenen kun blive god. Ender kampen godt, er alle glade. Og hvis ikke, er der nogen, der skal trøstes. Når man er single, er det nok meget godt at påtage sig den rolle. Måske finder jeg en gruppe boys, der sidder med storskærm. Eller ender ved Rosforth & Rosforth under Knippelsbro, hvor der er storskærm og dj.