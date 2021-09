Hun drak champagne med New Yorks jetset og var kendt for sine drikkepenge. Men så blev hendes millionsvindel opdaget

Da mexicanske Angel Pereda i juli blev anholdt for at forsøge at sælge falske Basquiat-værker, skrev han sig ind i en lang række af forbrydere, der gennem årene har snydt sig gennem kunstverdenen. Her er seks af kunstverdenens vildeste svindlere.