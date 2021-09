På søndag forvandles Nørrebrogade til alle trafikhaderes våde drøm

Imens vennerne under coronakrisen investerede i designermøbler, spenderede du hele det ekstra rådighedsbeløb på onlineshopping og treretters takeawaymenuer, så lejligheden er stadig fyldt med halvgrimme Ikea-møbler, som dine forældre har betalt for halvdelen af. Du lader dig derfor overtale til at besøge designfestivalen 3daysofdesign, der varer indtil lørdag. Her lader du dig inspirere af de mere end 200 udstillere og får lov at se, røre og høre om deres produkter og nye designtrends. Måske du får helt lyst til at spare sammen til en udskiftning af Omar-reolen og rispapirslampen.

3daysofdesign 2021. 16.-18. september. Se hele programmet her.