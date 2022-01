»Fremragende«: Politikens madanmelder kårer Nørrebrogades bedste durum kebab

Nordsjælland har Whiskybæltet, Albertslund har Remouladestræde og Nørrebro har The Shawarma Mile. Her ligger shawarmabarerne side om side, så vi tog vandrestøvlerne på og gik på opdagelse for at finde frem til den perfekte durum kebab.