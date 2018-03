Danica Curcic indtager scenen som den fascinerende, franske frihedskæmper Jeanne d'Arc Oplev Danica Durcic som heltinden Jeanne d'Arc på Republique, impoviseret drama på scenen på Sorte Hest og kongelige balletdansere kombineret med to nøgne mænd i teatret i den kommende uge.

Frihedskæmpermyten

Heltinde. Skuespilleren Danica Curcic har kastet sig ud i en af sin indtil videre flotte karrieres største opgaver, når hun nu på teatret Republique i København skal forløse dramaet om den unge franske frihedskæmper Jeanne d’Arc.

Hendes historier har allerede fascineret andre kunstnere gennem tiden, og på Østerbro-scenen er det instruktøren Staffan Valdemar Holm, der sætter i scene.

Foruden Danica Curcic medvirker skuespilleren Peder Holm Johansen samt et mandskor.

Jeanne d’Arc – jomfruen fra Orleans – skabte sig heltindery som hærfører i den sidste fase af Hundredårskrigen.

Jeanne blev taget til fange og dømt til døden på bålet for kætteri og for at have båret mandsklæder. Hendes historie kan fortsat sætte aktuelt fokus på magt og kvindekønnets rolle.

Jeanne d'Arc. Teater Republique. 3. marts til 7. april.

Foto: Teatret ved Sorte Hest

Her kan alt ske

Impro. Det kræver et gevaldigt kvinde- og mandsmod at gå på teaterscenen over for publikum og levere et improviseret drama, en konstant uropførelse, som baserer sig på aktørernes ’impuls’.

Men det er, hvad man på fascinerende vis kan opleve med teatertruppen Felt, der fra i morgen indfinder sig på Teatret ved Sorte Hest.

Felt har optrådt på andre danske scener, endda i Sverige, men nu gælder det altså scenen på Vesterbro. »Der er intet tekstforlæg, ingen givne karakterer, ingen kostumer eller rekvisitter. Ingen aftalte temaer eller locations og ingen input fra publikum«, lyder det fra Felt. Kun skuespillernes personlighed og to stole på scenen er det, man har at arbejde ud fra. Sarah Caroline Kenter er instruktør, og Felt-holdet er skuespillerne Laura Drasbæk, Laura Bach, Charlotte Munck, Sebastian Jessen, Johannes Nymark og Cyron Melville.

Felt. Teatret ved Sorte Hest. 3. marts og udvalgte dage.

Foto: Ben Mergelsberg (pr)

Blodets røde tråd

Performance. Den tysksvenske koreograf Jefta van Dinther er tilbage i Danmark med sit nyeste værk, ’Dark Field Analysis’.

Det er Dansehallerne og ensemblet Corpus fra Det Kongelige Teater, der har inviteret van Dinther oven på hans visit for fem år siden med forestillingen ’Grind’.

Forestillingen opføres i A-salen på nationalscenen i Tordenskjoldsgade.

’Dark Field Analysis’ er en ’dialog’ for to medvirkende – Juan Pablo Cámara og Roger Reyner Sala.

I oplægget til forestillingen fortælles det, at Jefta van Dinther her lader en lang samtale mellem to nøgne mænd udspille sig:

»Blod løber som en rød tråd gennem hele forestillingen og tjener som metafor til at rette blikket ikke bare mod vores fysiske kroppe, (men) også ind i og ud over os selv«, som det udtrykkes fra arrangørerne.

Corpus/Dansehallerne.Dark Field Analysis. Fra 6. marts til 13. marts.