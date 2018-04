Kom til fernisering med prisvindende skægportrætter og få en gratis barbering på Vess fredag aften Fotografen Lasse Bak Mejlvang har fotograferet mænd med skæg, og her taler vi ikke bare det gængse hipsterskæg, men skæg i alle mulige vilde former og afskygninger. I morgen er der gratis fernisering med øl, musik og mulighed for at få en omgang i barberstolen.

Hipstermåtten, hulemanden, hagestriben, hesteskoen, hvalrosskægget, cykelstyret, cirkelskægget, løvemanken, soul patch, moustache, fipskægget, Fu Manchu - ja, kært skæg har mange former. I morgen kl. 17-21 er der mulighed for at se stort set alle variationer, når galleriet Vess holder fernisering på den prisvindende fotoudstilling 'Skæg' af den danske fotograf Lasse Bak Mejlvang. Skæg skal altså her forstås i ordets behårede forstand, da fotoudstillingen består af en række portrætter af mænd med masser af skæg. Faktisk er det noget af verdens vildeste og mest velplejede skæg, der bliver udstillet på galleri Vess. Lasse Bak Mejlvang har nemlig portrætteret deltagerne fra VM i skæg i Østrig tilbage i 2015 og skægmændene er dermed nok verdens stolteste og mest passionerede skægbærere. Læs også: Ny kunst i byrummet: Dansk kunstner-duo vækker sten til live sammen med Den Sorte Skole Fotoserien er blåstemplet med en 'Award of Excellence' ved 'Pictures of the Year International (POYi)', og udstillingen hos Vess fortsætter indtil 29. april. Til ferniseringen kan de beskæggede besøgende få en gratis barbering af den professionelle barbe Philip Orlander fra Barberen Frederiksberg. Der er også gratis øl, god musik og forårsfredagsstemning. Fernisering: fotoudstillingen 'Skæg'. Fredag 6. april kl. 17-21. Galleri Vess, Oehlenschlægersgade 36, Kbh. V.