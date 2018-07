Kom til gratis kaffefestival i København og smag på kaffeøl, kaffevafler og ... kaffeost? Til weekendens 'Kaffe og Sensorik' på Ofelia Plads i København kan du opleve, hvor mange ting kaffe kan bruges til. Det handler om »kaffens potentiale«, lyder det fra arrangørerne.

En god kop kaffe. Det er der altså ikke ret meget, der slår.

Det er de fleste danskere tilsyneladende enige om, for ifølge tal fra European Coffee Federation er Danmark det tredjemest kaffedrikkende land i verden. Fire kopper om dagen bliver det i gennemsnit til.

At en helt almindelig god kop kaffe er lækkert, er arrangørerne bag kaffefestivalen 'Kaffe & Sensorik', der finder sted på Ofelia Plads lørdag 21. juli, på ingen måder uenige i. Men de mener også, at kaffe ikke lader sig reducere til den varme sorte drik, mange af os hælder i os adskillige gange i løbet af en dag.

»Vi vil gerne vise kaffens potentiale«, siger Samuel Rose Afolabi. Han er pr-konsulent i Moccamaster, som laver kaffemaskiner, og som sammen med en lang række andre aktører står bag festivalen.

»Kaffe kan være så meget mere end den traditionelle kop, man serverer, når svigermor kommer på besøg«.

Smagninger og workshops

På dagen vil man derfor kunne deltage i en masse smagninger af drikke- og madvarer med kaffe.

For eksempel en kaffe-IPA lavet af kaffebaren Prolog og bryggeriet Flying Couch og en kafferom fra den danske romproducent Skotlander Rom og La Cabra Coffee Roasters. Man kan også smage på en espressois af Impact Roasters og Østerberg Ice Cream. Og fra Arla Unika vil der være ... kaffeost?

»Det vil bare sige oste, der går godt sammen med kaffe«, beroliger Samuel Rose Afolabi.

Man kan desuden deltage i workshops, hvor man kan lære mere om, hvordan man selv kan bruge kaffe til cocktails og i mad. Det står henholdsvis Dexter's Bar og Restaurant La La La for.

Der vil dog også være ganske almindelig kaffe på festivalen. Trods alt. For eksempel kan man prøve kræfter med at smage efter noter i kaffen, når der tre gange i løbet af dagen vil være såkaldte cupping-konkurrencer.

Entré, smagninger, konkurrencer og workshops er gratis. Det hele foregår fra klokken 12.30 til klokken 18 på pladsen ved siden af Skuespilhuset, og ambitionen er ifølge Samuel Rose Afolabi »at give inspiration til gæsterne og fremme kaffekulturen«.

I gør det vel også for at sælge nogle produkter?

»Nej, faktisk forsøger vi at gøre det så ukommercielt som muligt. Det er ikke sådan, at man kan købe kaffemaskiner til arrangementet. Målet er at skabe noget nysgerrighed og fremme interessen for kaffe. Det giver måske i sidste ende noget salg, men det er ikke det primære formål«.

Kaffe & Sensorik. Lørdag 21. juli fra klokken 12.30 til 18.00. Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, København K.