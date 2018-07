Kom til gratis festival i københavnsk gårdhave med nye musiktalenter og drinks fra Brus For fjerde år i træk byder Huset Kbh indenfor til deres årlige sommerfestival med masser af upcoming-navne på scenen, heriblandt Bæst, Frau og Rebecca Lou.

Man kan vel ikke andet end at glæde sig over de mange gratis koncerter under en åben solrig himmel, som denne sommer beriger os med.

Og i dag og i morgen er ingen undtagelse.

I gårdhaven hos Huset Kbh er deres årlige sommerfestival, Summer in the City, i fuld gang med masse af unge musiktalenter på scenen. Det begyndte i går og forløber frem til i morgen nat, og der er som altid gratis entré.

Til at skylle musikken ned med er der i år øl og kølige drinks fra det nørrebroske bryggeri Brus.

Summer in the City Festival Fredag 16:00 – Dusin 17:00 – De Lyse Timer 19:00 – Catch The Breeze 20:00 – Ida Red 21:00 – Bæst Lørdag 16:00 – Frau 17:00 – Pom Peri Posse 19:00 – The New Investors 20:00 – Slår Skår 21:00 – Sundays 22:00 – Rebecca Lou 23:00 – The Bongo Club

Musik hele weekenden

Dagens program byder blandt andet på dødsmetal, men ikke med den vrede attitude, som man så ofte møder hos et metalband. Nej, femmandsorkestre Bæst, som debuterede tilbage i 2015 med udgivelsen af EP’en Det Yderste Rum, vægter i højere grad at dyrke sammenholdet og spilleglæden.

Er man mere til pop, kan man se frem til kl. 20, hvor kvartetten Ida Red indtager gårdhaven. Tidligere på året udkom de med debutsinglen 'Oh Girl', et nummer, som hylder fællesskabet og kvindelige ikoner.

Også den danske duo Dusin indtager gårdhaven med deres bløde, elektroniske popmusik og groovy beats i dag.

I morgen er der igen masser at komme efter. Her skyder Frau dagens musikprogram i gang kl. 16 efterfulgt af blandt andre Slår Skår, Sundays, Pom Peri Posse og Rebecca Lou.

Summer in the City Festival. 26.-28. juli kl. 15-23. Huset Kbhs gårdhave. Gratis entré.