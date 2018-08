Hippietidens musik vender tilbage til syrerockfestival i Albertslund Lørdag 8. september kan man syre helt ud til endagsfestivalen 'Op i Røg' på Forbrændingen i Albertslund.

I år er det 50 år siden, ungdommen gik på gaden. Iklædt kassebukser og farvede skjorter af hør, måske med en sjov cigaret i mundvigen, og til tonerne af 'pigtrådsrock' ville de gøre op med det, de betragtede som et stivnet ufrit samfund.

Netop 50-året for ungdomsoprøret i 1968 markerer spillestedet Forbrændingen i Albertslund med endagsdagsfestivalen 'Op i Røg' lørdag 8. september. Og det bliver syret, lover de.

På programmet er der nemlig udelukkende bands, som på den ene eller anden måde holder arven fra hippietidens musik i hævd.

Man kan eksempelvis opleve syrerockbandet De Underjordiske, der optrådte på dette års Roskilde Festival. Eller man kan høre Kogekunst, en duo, som spiller »dronerock, børnehavehits, dansepop, støjpis, ballader og alt, der falder os ind«.

Også folkbandet Danske Spor og Visitor Kane med deres croonerpop i stil med Scott Walker træder op på scenen i Albertslund.

Arrangør Peter Schwarz-Nielsen siger i en pressemeddelelse:

»Med 'Op I Røg' vil vi forbinde fortid og nutid. De bands, vi har inviteret, har - ligesom os selv - stor kærlighed for musikken, der kom ud af, at nogle hippier ofte røg sig skæve, fyrede den af i studiet og rykkede grænser for musikken. De formår på hver deres måde at bære faklen videre og tilføje noget nyt og originalt«

Peter Schwarz-Nielsen er en del af pladeselskabet og foreningen Musikkens Beskyttelse, som sammen med Forbrændingen og Albertslund Bibliotek har arrangeret 'Op i Røg'. Han er også medinstruktør på musikdokumentaren 'Spectator Records - Up in Smoke', som bliver vist på festivalen. Den handler om kultpladeselskabet Spectator Records, der eksisterede fra 1969 til 1972 og husede nogle af Danmarks mest eksperimenterende musikere.

Op i Røg. 8. september, Forbrændingen, Albertslund. Udendørsprogrammet, som starter klokken 16, er gratis. Klokken 19 rykker festen indenfor, og her kræver det billet at komme ind. Det koster 149. Læs mere her.