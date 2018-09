Ny endagsfestival i København lokker med jazz, soul, hiphop og elektronisk musik – og naturvin, selvfølgelig Rare Rhythm Expo vil kombinere »moderne rytmiske eksperimenter med naturvin og nordiske øl«. Det er pladebutikken Palmspree, der kuraterer, og det finder sted i Bryggekælderen på Islands Brygge lørdag 8. september.

Det ville ikke være nogen overdrivelse at sige, at små minifestivaler i løbet af de seneste par år er kommet til København i hobetal. Der er en festivalisering i gang, siger eksperterne. Og med god grund, for der er et publikum til det.

Nu er der dukket endnu en endagsfestival op. Den hedder Rare Rhythm Expo og finder sted for første gang lørdag 8. september i Bryggekælderen på Islands Brygge. Det er pladebutikken Palmsprre, der ligger på Nørrebro, som har kurateret programmet, der vil kredse om jazz, hiphop, world og elektronisk musik.

Man kan for eksempel høre den indiskfødte, New York-baserede sanger og producer Jitwam optræde sammen med saxofonisten DJ Godfrey Ho. De spiller en blanding af hiphop, psych rock, house og soul.

I det hele taget går den eksperimenterende blanding af det elektroniske og det akustiske igen hos mange af navnene.

Også Astrid Engberg og Anders Bo Eriksen vil præsentere et nyt elektronisk projekt. Der er også den svenske producer Olof Melander, som vil improvisere på scenen sammen med den danske jazztrommeslager Terkel Nørgaard. Derudover optræder Gel, Jeppe Wolmer og Dee Brown.

Endelig lover arrangørerne, at der også vil være både naturvin og et udvalg af nordiske øl på Rare Rhythm Expo.

Rare Rhythm Expo. 8. september klokken 18-03, Bryggekælderen, Njalsgade 15. Billetter til 75 kroner.