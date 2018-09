Interview med De Ølglade Damers Klub: Der er en forestilling om, at kvinder skal have noget, der er sødt og nemt at drikke. Det er pisseirriterende Mænd og kvinder lærer at drikke efter forskellige spilleregler, mener De Ølglade Damers Klub, som inviterer kvinder med ind i ølverdenen. De er aktuelle på Copenhagen Cooking, hvor de viser, at bajeren kan gå både high and low.

»Jeg har lige haft den mest sexistiske kunde, hørte du ham? Han misforstod konceptet fuldstændig«, siger bartenderen.