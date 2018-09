Guide til håndbajere, ølnørderi og softice med humle: Fem gode ølbarer udpeget af De Ølglade Damers Klub De Ølglade Damers Klub præsenterer her 6 af deres yndlingsbarer i København.

Nordsøens mad og øl på Barr

»Øl og raffineret comfort-food i Nomas gamle lokaler. Tag din date, søster eller en anden, du gerne vil forkæle, med, hvis du har lyst til at udforske øl i en supergastronomisk setting, som udforsker madtraditionerne, der findes nær Nordsøen. Og så kan du altid ende aftenen på christianshavnerklassikeren Eiffel Bar til en godnatøl«.

Barr. Strandgade 93, Kbh. K.

Eiffel Bar. Wildersgade 58, Kbh. K

Oldschool øldrikkeri

»Absolut et yndlingssted i Indre By. Håndbajere, terningespil og håndmadder fra baglokalet er efterhånden en klassiker for os«.

Palæbar. Ny Adelgade 5, Kbh. K.

Sjældne bryg på Åboulevard

»En moderne bodega med imponerende udvalg og ølviden. Her kommer vi, når vi vil inspireres og smage eftertragtet bryg fra hele verden. Bagefter kan man matche det med en pizza fra Benvenuti, som ligger lige ved siden af«.

Himmeriget. Åboulevard 27, Frb. C.

Røgen fra det gamle Vesterbro

»Kom forbi Chicky Grill om fredagen til stegt flæsk, en FF’er, Tuborg Fine Festival, og en fortælling, fra dengang Vesterbro ikke var for sarte sjæle. Er du ikke til røg, kan du i sommermånederne sidde ude«.

Chicky Grill. Halmtorvet 21, Kbh. V.

Fermenterede pomfritter på Brus

»Her får man byens bedste fermenterede fritter, en killer citra-sour øl, og hvis man har lyst, kan man gå en tur i bryghuset, som er en gammel lokomotivfabrik. Vi håber på sol i weekenden, så vi kan sidde ude og smage deres softice med humle«.

Brus. Guldbergsgade 29F, Kbh. N.