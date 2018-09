10 års jubilæum: Arrangørerne bag Festival of Endless Gratitude vil (stadigvæk) præsentere musik, du sikkert aldrig før har hørt om Loner-folk, musik på glasskår, psykedelisk disco. Som altid er der masser af mere eller mindre underlig musik, når Festival of Endless Gratitude finder sted 20.-22. september.

Historien om Festival of Endless Gratitude begynder sådan her:

Indehaveren af et lillebitte amerikansk pladeselskab i Vermont ved navn Spirit of Orr kunne ikke forstå, hvem ham danskeren, der blev ved med at bestille plader hos ham, var. Pladeselskabet udgiver hovedsageligt musik inden for genren new weird america, en slags syret folk- og rock-musik fra det nordøstlige USA, som ikke ligefrem er kendt i den brede offentlighed. Hvordan i alverden havde en fyr fra Danmark fået nys om det?

Til sidst blev han for nysgerrig og skrev en mail til den danske musikentusiast. Og så var kimen til Festival of Endless Gratitude faktisk lagt.

Når musikfestivalen i år finder sted 20. til 22. september i KPH Volume, er det for tiende år i træk. Og for arrangørerne handler det om det samme, som det hele tiden har gjort, nemlig at præsentere københavnerne for noget musik, de ellers ikke ville høre.

Blodig glasskårsmusik

Som altid spænder årets program temmelig bredt.

Et af de absolutte hovednavne er den amerikanske loner folk-musiker Dave Bixby. I vinteren 1968-69, da han var en ung mand, endte han i en dyb psykose efter at have taget LSD, en psykose, som han samme år skildrede på sit album 'Ode to Quetzalcoatl'. Efter i mange år at have virket i tilbagetrukkethed, er Dave Bixby nu på vej med et nyt album.

I den vilde ende af musikprogrammer ligger australske Lucas Abela. Han har arbejdet sammen med Death Grips og er kendt for at spille på en slags blæseinstrumenter af afskåret glas, hvilket ofte ender ret så blodigt. Mere rolig bliver koncerten med islandske Hekla, der spiller urovækkende elektronisk musik med det særlige instrument theremin, hvis lyd du utvivlsomt kender fra lydsporet til utallige gyser- og scifi-film.

Man kan også bevæge sig ud på dansegulvet til Festival of Endless Gratitude. For eksempel kommer svenske The Exorcist GBG, der spiller »synth-psykedelisk disco med koldkrigs-punkfornemmelser«, som der står i en pressemeddelelse. DJ Kampire fra Uganda spiller også op til dans, ligesom musikarkæologen Christ Menist, der har speciale i østasiatisk musik, gør det.

Du kan se det fulde program her.

Festival of Endless Gratitude. 20.-22. september, KPH Volume. Billetter til 280-135 kroner.