Københavns Spilfestival vender tilbage: »Vi vil vise, at spillet er en ramme for at være sammen. Når du spiller, er du nødt til at lægge din telefon væk« Brætspil, arkadespil og oplæg med Nikolaj Sonne. Programmet er tætpakket, når Huset-KBH afholder Københavns Spilkultur 12.-14. oktober.

Over 250 millioner kroner.

Så stor er den årlige omsætning af brætspil i Danmark ifølge Guldfabrikken, en non-profit-organisation, der arbejder for udbredelsen af brætspilskulturen. Tallet viser, at de gammeldags spil med spilleplade af pap, kort og små figurer langt fra er blevet slået hjem af PlayStation, smartphones og computere.

At brætspillet ikke har tabt endnu, er den årlige Københavns Spilfestival også et eksempel på. Når festivalen i år finder sted i Huset-KBH 12. til 14. oktober, er det for tredje gang.

»Ideen med festivalen er udbrede glæden ved at spille«, siger Bo Thomsen i en pressemeddelelse. Han er medejer af Bastard Café, Huset-KBH's brætspilscafé, og medarrangør af festivalen.

»Vi vil vise, at spillet er en ramme for at være sammen, uanset om du er barn eller voksen eller nørd eller nybegynder. Når du spiller, er du nødt til at lægge din telefon væk både bogstaveligt og i overført forstand. Du skal være til stede«.

På programmet er blandt andet overrækkelser af priserne for årets bedste spil. Man kan naturligvis også gratis spille en helt masse spil, heriblandt også prototyper, som stadigvæk er ved at blive udviklet. Der er også foredrag om spillets historie, filmvisninger, nørdet comedy og meget, meget mere. Det fulde program offentliggøres inden længe.

Under kulturnatten 12. oktober kræver det et kulturpas at komme ind, men resten af weekenden er det gratis at være med.

Københavns Spilfestival. 12.-14. oktober.